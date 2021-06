A taxa de desemprego continua a diminuir e recuou em maio para os 5,9%.

ADEM

Luxemburgo com menos 900 desempregados num mês

Henrique DE BURGO A taxa de desemprego continua a diminuir e recuou em maio para os 5,9%.

O número de desempregados inscritos na Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) continua a diminuir. Segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (Statec), a 31 de maio havia 17.340 pessoas sem emprego.

Em comparação com o mês de abril (18.249) o número é uma diminuição de 909 desempregados. No mesmo sentido, a taxa de desemprego recuou em maio para os 5,9%, inferior aos 6,1% de abril.

Em relação a maio de 2020, altura do pico da pandemia, o recuo no número de desempregados é de 14%, ou seja, menos 2.869 pessoas num ano. Ainda de acordo com os dados divulgados, as mulheres estão ligeiramente acima dos homens no que toca ao desemprego e a faixa etária onde se registam mais pessoas sem trabalho é a dos 45 anos ou acima.

As 10 áreas com mais ofertas de emprego em maio A taxa de desemprego diminuiu novamente em maio, fixando-se nos 5,9%.

Em linha com a tendência dos últimos meses, mais de metade dos candidatos da ADEM ficam inscritos na agência por mais de doze meses, o que significa que continua a haver dificuldade em colocar trabalhadores no mercado.

Ainda durante o mês passado, os empregadores declararam 3.961 vagas de emprego à ADEM, 365 delas no setor da Horeca, o que corresponde a um aumento global de 73,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. No total, a Agência para o Desenvolvimento do Emprego tinha 8.865 vagas disponíveis no final de maio deste ano.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.