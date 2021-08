Informática e contabilidade estão entre as áreas com mais oferta no Luxemburgo.

ADEM

Estas são as áreas com mais ofertas de emprego em julho

Ana Patrícia CARDOSO Informática e contabilidade estão entre as áreas com mais oferta no Luxemburgo.

Durante o mês de Julho, foram comunicadas à à Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) 3.481 novas vagas de emprego.

Se olharmos para o mesmo mês do ano passado, este é um aumento de 22%, indica a ADEM, o que significa que o país continua a recompor-se do cenário pandémica.

A informática, contabilidade e serviços de secretariado estão no pódio das áreas laborais mais procuradas no mês passado.

Na tabela abaixo consulte as 10 áreas com mais vagas no final de junho:



Desemprego sobe ligeiramente

A ADEM também revelou que o número de residentes inscritos nos centros de emprego do país ascendia a 16.807, no final de julho. São mais 405 pessoas face ao mês precedente.

Para contrabalançar estes dados, na variação homóloga regista-se uma queda de 15%. Em julho de 2020 havia mais 2.955 desempregados do que no mês passado.





