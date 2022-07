É um aumento de 39,7%, quando comparado com junho de 2021.

ADEM com novo recorde absoluto de vagas de emprego

A Agência para o Desenvolvimento do Emprego, ADEM, regista um novo recorde de postos de trabalho para as pessoas desempregadas. De acordo com o mais recente relatório, a 30 de junho, a ADEM tinha 13.599 vagas de emprego por preencher. Este valor, que nunca fora atingido, corresponde a um aumento de 39,7%, quando comparado com junho de 2021.

Só no passado mês de junho, os empregadores declararam mais 4.252 vagas à ADEM. Entre as áreas com mais vagas de trabalho estão a informática, a contabilidade, a auditoria financeira e as ofertas para funcionários de cozinha.

Setor da Horeca sem funcionários. "Saíram do Luxemburgo" O país deixou de ser atrativo para os trabalhadores, sobretudo, devido ao aumento generalizado do custo de vida.

Quanto ao número de candidatos, pelo contrário, diminuiu 16,9%, ou seja, existem menos 2.764 pessoas inscritas no centro de emprego no espaço de um ano.

A 30 de junho havia 13.638 candidatos, praticamente o mesmo número de que as ofertas de emprego.

A taxa de desemprego, ajustada para variações sazonais e calculada pelo Instituto Nacional de Estatística é de 4,7%.



