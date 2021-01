Há menos gente a deixar os centros de emprego do país, alerta o Statec.

ADEM. Candidatos esperam mais tempo para arranjar emprego

Diana ALVES

Embora se tenha mantido relativamente estável, a taxa de desemprego no Luxemburgo registou uma ligeira subida no final de 2020, fixando-se nos 6,4% da população ativa. Segundo o último 'Flash Conjuntura' do Instituto Nacional de Estatística (Statec), a evolução não se prende com um aumento das novas inscrições na ADEM, que se têm mantido num nível estável. Em causa está, sobretudo, o facto de haver menos gente a deixar os centros de emprego do país.

De acordo com a análise do Statec, o fenómeno reflete-se na "duração das inscrições dos desempregados". Em dezembro, cerca de metade das pessoas inscritas nos centros de emprego – 49% – já lá estava há um ano ou mais. Um ano antes, essa percentagem era de 44%.

No que toca ao emprego, a situação é semelhante. O instituto de estatística nota que "a rotação no mercado de trabalho baixou significativamente desde a primavera" do ano passado, havendo "menos fins de contratos e menos recrutamentos". E a quebra nas novas contratações penaliza sobretudo os jovens, sobretudo os com menos de 35 anos, que tradicionalmente representam 60% dos recrutamentos.

No entanto, as taxas de desempregados com menos de 25 anos e de jovens com cursos superiores foram as que mais aumentaram em 2020, com 33% e 34%, respetivamente, no espaço de um ano. No global, os dados preliminares do Statec mostram o emprego progrediu 0,6% no último trimestre do ano passado.





