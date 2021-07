Restauração e informática estão entre as áreas com mais oferta no Luxemburgo.

As áreas com mais ofertas de emprego em junho

À medida que a economia do Grão-Ducado recupera de mais de um ano de pandemia de covid-19, a taxa de desemprego continua a diminuir. Em junho, os empregadores declararam 3.961 vagas de emprego à Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM), o que corresponde a um aumento global de 31,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

No total, a ADEM tinha 9.735 vagas disponíveis a 31 de junho. As áreas da restauração e informática foram as que tiveram maior procura no mês passado.

Na tabela abaixo consulte as 10 áreas com mais vagas no final de junho:

Desemprego continua a recuar

Segundo os dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (Statec), a 31 de junho havia 16.402 pessoas inscritas na ADEM. Em comparação com o mês de maio, o valor representa uma diminuição de 938 pessoas.

No mesmo sentido, a taxa de desemprego recuou em junho para os 5,7%, inferior aos 5,9% de maio. Em relação a junho de 2020, o recuo no número de desempregados é de 17,5%, ou seja, menos 3.474 pessoas num ano.





