As 10 áreas com mais ofertas de emprego em maio

Catarina OSÓRIO A taxa de desemprego diminuiu novamente em maio, fixando-se nos 5,9%.

Em termos absolutos o número de desempregados diminiu em 909 pessoas em maio, fazendo um total de 17.340 pessoas sem emprego inscritas na Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM).

No total, a ADEM tinha 8.865 vagas disponíveis a 31 de maio, 365 delas no setor da Horeca. Consulte em baixo na tabela as 10 áreas com mais ofertas no final do mês passado:

Em maio, a taxa de desemprego recuou para os 5,9%, inferior aos 6,1% de abril. Ainda de acordo com os dados divulgados, as mulheres estão ligeiramente acima dos homens no que toca ao desemprego e a faixa etária onde se registam mais pessoas sem trabalho é a dos 45 anos ou acima.



