A taxa de desemprego diminuiu novamente em agosto, fixando-se agora nos 5,5%. No mesmo mês, a ADEM registou um novo recorde de ofertas de trabalho, com as áreas das finanças e da contabilidade a dominarem as vagas.

ADEM

As 10 áreas com mais ofertas de emprego em agosto

A taxa de desemprego continua a diminuir de mês para mês e, em agosto, fixou-se em 5,5%, segundo os cálculos do Statec.

Os candidatos a emprego registados na Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) eram, a 31 de agosto deste ano, 16.123, o que representa menos 684 pessoas inscritas à procura de emprego, face a julho, e menos 2.402 - 13%- por comparação com agosto de 2020.

Durante o mês de agosto de 2021, as entidades empregadoras apresentaram 3.745 vagas de trabalho à ADEM, um aumento de 68,7% em relação ao mesmo período de 2020.

Desemprego de longa-duração atinge níveis recorde Dados mostram ainda um número inédito de ofertas de emprego em agosto.

Assim, a 31 de agosto de 2021, este organismo tinha 9.914 vagas de emprego disponíveis nos seus ficheiros, um novo recorde. Ao longo de um ano, o número de postos de trabalho disponíveis, nos ficheiros da ADEM, aumentou 48%, referem os dados divulgados.

Na tabela, em baixo, pode consultar as 10 áreas com mais ofertas em agosto, onde dominam as profissões ligadas às finanças e contabilidade, mas onde também se encontram ofertas no setor da Horeca.



As ofertas da tabela, acima, correspondem a 37,8% de todas as ofertas de trabalho reportadas no último mês.

