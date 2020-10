ADEM adere à plataforma de anúncios de emprego Job Today

Nova colaboração permitirá aos candidatos um maior acesso ao número de ofertas de trabalho.

Henrique DE BURGO Nova colaboração permitirá aos candidatos um maior acesso ao número de ofertas de trabalho.

A Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) conta com mais um parceiro no mercado de trabalho, com a adesão à plataforma europeia de emprego Job Today, com sede no Luxemburgo.

As ofertas de emprego no Grão-Ducado, publicadas na plataforma Job Today, vão ser incluídas automaticamente na base de dados ADEM, permitindo aos candidatos um maior acesso ao número de ofertas de trabalho.

Esta é a mais recente colaboração, depois de no ano passado a ADEM ter começado a assinar várias parcerias com outras plataformas eletrónicas para viabilizar a transferência automática de ofertas de emprego.



