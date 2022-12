O Luxemburgo obteve um reforço das cláusulas de salvaguarda, isto é, “o mecanismo será automaticamente desativado em caso de efeitos secundários negativos na segurança do abastecimento e consumo de gás”.

UE

Gás. “Escapámos à armadilha de Putin”, diz Claude Turmes

Diana ALVES O Luxemburgo obteve um reforço das cláusulas de salvaguarda, isto é, “o mecanismo será automaticamente desativado em caso de efeitos secundários negativos na segurança do abastecimento e consumo de gás”.

“A União Europeia (UE) escapou à armadilha de Vladimir Putin e permanece unida na sua resposta à crise energética”. Foi assim que o ministro luxemburguês da Energia reagiu ao acordo alcançado ontem pela UE para limitar o preço do gás no bloco.

O mecanismo de emergência limita o preço a 180 euros por Megawatt-hora, se este valor for ultrapassado na bolsa do gás durante três dias consecutivos e se no mercado internacional o preço for 35 euros mais elevado. Entra em vigor a 15 de fevereiro.

Há acordo para limitar o preço do gás na UE A discussão mais difícil sobre baixar custos de energia acabou esta segunda-feira. Só um dos 27 países votou contra o mecanismo de emergência.

Num comunicado enviado às redações, Claude Turmes frisa que “o mais importante é termos chegado a um acordo que vai garantir o abastecimento de gás na União Europeia ao preço mais acessível possível”.

De acordo com o ministro, o Luxemburgo obteve um reforço das cláusulas de salvaguarda, isto é, “o mecanismo será automaticamente desativado em caso de efeitos secundários negativos na segurança do abastecimento e consumo de gás”.

Turmes acrescenta ainda que o Luxemburgo, juntamente com outros países, reiterou as suas preocupações quanto ao impacto que o mecanismo ontem aprovado poderá ter na estabilidade financeira e insistiu para que a Autoridade Europeia dos Mercados Financeiros realize análises complementares antes de o mecanismo ser ativado.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.