Esta é uma das questões levantadas pelo Automóvel Clube do Luxemburgo (ACL) a propósito dos planos da Comissão Europeia de acabar com a venda de veículos novos com motor a combustão até 2035.

ACL

ACL. “Como é que pessoas com salário baixo vão comprar um carro elétrico?”

Diana ALVES Como é que pessoas em início de carreira ou com salários mais baixos vão conseguir comprar um carro elétrico, que por vezes custa o dobro de um carro a gasóleo ou gasolina? Esta é uma das questões levantadas pelo Automóvel Clube do Luxemburgo (ACL) a propósito dos planos da Comissão Europeia de acabar com a venda de veículos novos com motor a combustão até 2035.

A proposta esteve ontem em cima da mesa na reunião dos ministros do Ambiente da União Europeia (UE), no Luxemburgo, sendo que agora vão seguir-se as negociações com o Parlamento europeu.

UE aprova plano para impedir venda de veículos a gasóleo ou a gasolina após 2035 A medida pretende reduzir para zero as emissões de dióxido de carbono (CO2) dos automóveis novos a partir desse ano.

Sabe-se que a medida está longe de gerar consenso. Por cá, uma das reações ao plano do Executivo comunitário veio do Automóvel Clube do Luxemburgo.

Em entrevista à Rádio Latina, Patrick Thery, responsável de conteúdos do organismo, para quem a proposta levanta muitas questões ao nível do poder de compra dos consumidores.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Outra das dúvidas do ACL prende-se com o carregamento de ambulâncias e outros veículos que têm de estar operacionais 24 horas por dia.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Patrick Thery questiona-se também sobre de onde virá toda a eletricidade necessária para recarregar os veículos.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

O organismo não tem dúvidas de que é necessário reduzir as emissões de CO2, mas não acredita numa “solução única”.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.