Combustíveis

ACL apela a novas ajudas financeiras para amortecer o aumento do preço dos combustíveis

O aumento considerável do preço dos produtos petrolíferos tem vindo a verificar-se em todos os países da Europa. Esse aumento é mais acentuado no Luxemburgo desde há um ano. Uma constatação partilhada pelo Automóvel Clube do Luxemburgo (ACL) que pede ao Governo para agir o mais rapidamente possível. Segundo este organismo, os responsáveis políticos do Luxemburgo não devem esperar por medidas europeias para combater a escalada dos preços.

Pedem a introdução de novas ajudas financeiras, tanto para os particulares como para os profissionais, de forma a amortecer o aumento do preço dos combustíveis. Estas ajudas devem servir para ajudar os automobilistas que só contam com o seu veículo pessoal para se deslocarem para o trabalho.

Peritos do Automóvel Clube do Luxemburgo fizeram as contas ao aumento do preço do combustível. O preço do gasóleo, por exemplo, era de 1,047 euros por litro no ano passado. Hoje é de 1,418 euros, ou seja um aumento de mais de 35%. Trata-se do aumento mais importante nos combustíveis. A gasolina 95 octanas aumentou à volta de 33%, enquanto que a gasolina 98 octanas viu o seu preço aumentar 31%, num ano.

A atual crise do mercado petrolífero é uma das razões para estes aumentos, mas a introdução do imposto nacional sobre o CO2, no início deste ano, também tem o seu impacto na escalada dos preços, defende o ACL.

Está previsto este imposto voltar a aumentar em 2022, mas o ACL pede ao Executivo para renunciar a esta ideia, argumentando que o aumento do preço dos combustíveis provoca mais desigualdade junto da população.

