Acionistas aprovam transferência da eDreams do Luxemburgo para Espanha

Henrique DE BURGO Os acionistas da agência de viagens edreams aprovaram esta segunda-feira, por unanimidade, a transferência da sede social do Luxemburgo para Espanha. Uma medida anunciada no início do ano.

Reunidos em assembleia-geral extraordinária, os acionistas decidiram mudar a sede social para Madrid, sob a forma de 'sociedade anónima'.

A eDreams, uma das maiores agências de viagens on-line do mundo, justifica esta transferência "com o objetivo de obter eficiência organizacional e de custo".

A maior parte da administração e das operações da empresa são atualmente realizadas em Espanha. Os postos de trabalho não vão ser afetados, garante a agência de viagens eDreams.



