Quase 70% da população do Luxemburgo é favorável à abolição das moedas de um e dois cêntimos. A conclusão resulta do Eurobarómetro publicado hoje pela Comissão Europeia sobre a zona euro.

Acabar com as moedas de um e dois cêntimos? A maioria concorda.

Assim, 69% considera que seria positivo deixar de produzir e trocar as moedas de um e dois cêntimos, tornando obrigatório o arredondamento dos valores a pagar nas lojas e supermercados. A percentagem de pessoas que respondeu positivamente é superior à verificada para o conjunto da zona euro, de 64%.

Uma larga maioria considera fácil lidar e distinguir as notas e moedas de euros. No entanto, a opinião já é mais dispersa quando está em causa o impacto do euro na facilidade e custo das viagens entre países da região da moeda única.

À pergunta: “Pensa que o euro facilitou e tornou as viagens menos dispendiosas”, apenas 65% responderam positivamente, um valor superior aos 50% da média de respostas da zona euro. A percentagem baixa ainda mais se se tiver em conta o efeito do euro nas taxas cobradas pelos bancos, quando um cidadão tem de levantar dinheiro numa caixa multibanco num país estrangeiro. Neste caso, apenas 41% dizem que a moeda única contribuiu para reduzir as taxas.