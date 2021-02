Esvaziadas pela pandemia, muitas lojas continuam a acumular stock com as vendas a cair em relação aos anos anteriores.

Acaba hoje. Ao contrário de França, o Luxemburgo encerra época de saldos

Esvaziadas pela pandemia, muitas lojas continuam a acumular stock com as vendas a cair em relação aos anos anteriores.

Sem direito a prolongamento, os saldos de inverno terminam esta quarta-feira no Luxemburgo por opção dos próprios comerciantes. Para muitos, as primeiras vendas de 2021 não terão compensado. Ainda na semana passada, os representantes da Confederação Luxemburguesa do Comércio (CLC) explicavam que alargar o período dos preços baixos seria até contraproducente. "Se começarmos a alargar este período de tempo, perderá toda a substância", alertava Claude Bizjack, vice-director da CLC.

Sem as enchentes do costume, grande parte das lojas foi vítima colateral do teletrabalho e das restrições que há praticamente um ano proíbem ajuntamentos. Ainda não há dados oficiais, mas a julgar pelos comerciantes as vendas ficaram muito aquém das que se registaram no ano passado. Aos fins de semana o centro da cidade ainda se compôs. De qualquer forma, com grande parte dos trabalhadores afastados dos escritórios, as compras da hora de almoço sairam prejudicadas.

França está em saldos até março

Só o balanço final poderá quantificar as perdas associadas à pandemia. Certo é que, ao contrário de França, o Luxemburgo decidiu regressar à faturação sem descontos. Por cá, as datas oficiais para a próxima temporada de saldos são de 26 de junho a 24 de julho. Pelo contrário, o Governo francês decidiu prolongar o período de vendas até 2 de março, numa tentativa de compensar o encerramento "forçado" dos centros comerciais e o recolher obrigatório que vigora a partir das 18h.

Já antes, as autoridades belgas tinham alargado a sua época de saldos. Terminada há dois dias, a 15 de fevereiro, a temporada teve direito a mais quinze dias de duração, quando deveriam ter terminado logo nos últimos dias de janeiro.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.