Abonos de família vão ser indexados em 2022

Redação Em 2020, 116.733 famílias (com 195.310 filhos) beneficiaram deste abono.

A partir de um de janeiro de 2022, o valor das ajudas pagas pelo Estado às famílias do Luxemburgo vai ser reavaliado, disse Corinne Cahen, ministra da Família, na quarta-feira, algumas horas após a decisão ter sido aprovada pelo Conselho de Governo, avança o Wort.

Mais de 15 anos após a decisão do governo Juncker-Asselborn de deixar de indexar o montante das prestações familiares, o governo Bettel-Kersch-Bausch decide retroceder.

A ministra lembra que a decisão vem "após a introdução de benefícios em espécie, tais como livros escolares gratuitos e transportes públicos" e responde à vontade política do governo de "aumentar os benefícios pecuniários".



O montante total atual do abono de família é de 265/mês por criança. Quando aplicável, será acrescentado um aumento de 20 euros, por criança com mais de seis anos, e 50 euros por criança com mais de 12. Em 2020, 116.733 famílias (com 195.310 filhos) beneficiaram deste abono.

Esta medida faz parte de um projeto-lei que visa adaptar a legislação luxemburguesa à decisão do Tribunal Europeu de Justiça da União Europeia, que considerou que as disposições estabelecidas para os trabalhadores fronteiriços eram discriminatórias.





