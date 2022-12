"Não aceitaremos este limite máximo", disse o porta-voz presidencial russo Dmitry Peskov aos jornalistas, citado por agências russas.

A Rússia "não aceitará" os limites de preços do petróleo ocidental

A Rússia disse no sábado que "não aceitará" o limite de preço do seu petróleo que a União Europeia, o G7 e a Austrália planeiam pôr em prática nos próximos dias para limitar a capacidade de Moscovo de financiar a sua invasão da Ucrânia. Pela manhã, Kiev ficou satisfeita com um mecanismo tão vinculativo, querendo acreditar mais cedo ou mais tarde na "destruição" da economia russa sob o peso das sanções internacionais.

"Não aceitaremos este limite máximo", disse o porta-voz presidencial russo Dmitry Peskov aos jornalistas, citado por agências russas, embora Moscovo já tivesse avisado que deixaria de fornecer petróleo aos países que adoptassem esta medida. Nesta primeira reacção de Moscovo, Peskov disse contudo que a Rússia tinha "preparado" antecipadamente "para um tal tecto", sem dar mais pormenores. "

Ainda estamos a alcançar o nosso objectivo e a economia da Rússia será destruída, e ela pagará e será responsável por todos os seus crimes", disse o chefe do pessoal presidencial ucraniano Andriy Yermak.

Na sexta-feira, os 27 países da União Europeia, o G7 e a Austrália tinham acordado "um preço máximo de 60 dólares americanos para o petróleo bruto russo transportado por mar", de acordo com um comunicado conjunto.

Contudo, Iermak observou que "teria sido necessário baixar (o preço máximo) para 30 dólares para destruir (a economia russa) ainda mais rapidamente".

O preço de um barril de petróleo russo (crude dos Urais) ronda actualmente os 65 dólares, pouco acima do limite máximo da UE, o que implica um impacto limitado a curto prazo. O mecanismo entrará em vigor na segunda-feira "ou muito pouco tempo depois", disseram o G7 e a Austrália. Esse é também o dia em que começa o embargo da UE ao petróleo marítimo russo, e este já reduzirá dois terços das suas compras de petróleo bruto à Rússia. Apenas o petróleo vendido por Moscovo a um preço de 60 dólares ou menos continuará a ser entregue. Para além deste limite, as empresas serão proibidas de prestar os serviços necessários para o transporte marítimo (frete, seguros, etc.). Tendo a Alemanha e a Polónia decidido igualmente suspender as suas entregas através de um oleoduto até ao final do ano, para além do embargo europeu, as importações totais russas serão afectadas em mais de 90%, de acordo com os europeus.

