Taxa de desemprego foi de 4,8% em agosto.

ADEM

À procura de emprego no Luxemburgo? As áreas com mais ofertas

Catarina OSÓRIO Taxa de desemprego foi de 4,8% em agosto.

O número de vagas de emprego na Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) voltou a aumentar em agosto. Segundo o boletim divulgado esta terça-feira pelo organismo, a taxa de desemprego foi de 4,8% no mês passado, mais um ponto percentual em relação ao mês de julho.

A 31 de agosto havia 13.473 ofertas de trabalho, o que representa um aumento de 35,9% face a igual período de 2021. Entre as áreas com mais ofertas estão a informática, contabilidade e restauração. Veja na tabela abaixo as 10 áreas mais procuradas pelos empregadores:

Ainda segundo o boletim mensal de agosto, o número de candidatos manteve-se praticamente igual ao de julho passado: 14.153.



