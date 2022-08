No total, as vagas disponíveis em julho aumentaram 34,1% em relação ao ano passado.

Emprego

As áreas com mais vagas de emprego no Luxemburgo

Catarina OSÓRIO No total, as vagas disponíveis em julho aumentaram 34,1% em relação ao ano passado.

A 31 de julho deste ano havia 13.028 vagas de emprego na Agência para Desenvolvimento do Emprego (ADEM). O valor representa um aumento de 34,1% no espaço de um ano.

A par com o mês anterior, entre as áreas com mais ofertas estão a informática, contabilidade e restauração. Na tabela abaixo consulte as 10 áreas com mais ofertas em julho:

A taxa de desemprego no Grão-Ducado manteve-se nos 4,7% no mês passado.

Mas o número de novos desempregos voltou novamente a aumentar em julho, em grande maioria devido ao aumento dos candidatos registados há menos de quatro meses, que aumentaram 6,9%.

