"Tripartida"

"A OGBL não 'assina' por baixo no desmantelamento social"

Michèle GANTENBEIN O sindicato explicou esta quinta-feira por que razão está contra o acordo entre governo e empregadores para apoiar empresas e famílias.

A OGBL interrompeu as negociações com o governo, os empregadores e os três sindicatos, que deveriam acordar um pacote de apoio às empresas e às famílias. As conversações terminaram pouco antes da meia-noite de quarta-feira, sem se chegar a um acordo entre os três campos.

Esta quinta-feira de manhã, a presidente da OGBL, Nora Back, explicou, na sede do sindicato em Esch/Alzette, porque é que a organização sindical não podia apoiar o pacote. "A OGBL não 'assina por baixo´ no desmantelamento social", afirmou a responsável.

O sindicato entrou nas negociações para reforçar o poder de compra da população ativa. Mas o pacote agora em cima da mesa não é uma melhoria, mas uma deterioração, avança.

"Ajudar de uma forma orientada"

Criticou ainda o governo por se curvar perante os empregadores e transformar a reunião tripartida numa mera discussão sobre o índex. O acordo foi feito exclusivamente para negócios.

"Estávamos prontos a apoiar a ajuda às empresas, mas opomo-nos a uma tripartida que conduza a um acordo em que apenas uma das partes ganha", disse Nora Back. "Também não concordámos em apoiar todas as empresas de acordo com o princípio do regador. Pelo contrário, precisamos de fornecer apoio direcionado às empresas que realmente precisam de ajuda".

"Estávamos preparados para fazer cedências, mas com os ajustamentos ao mecanismo de indexação, a linha vermelha da OGBL foi ultrapassada", continua Nora Back.

"Estávamos prontos a fazer concessões sobre a questão do índex e a adiar a parcela indexada, prevista para agosto a abril de 2023. Mas apenas se houvesse um quid pro quo. Estes não eram garantidos. O montante de compensação proposto pelo governo não é de modo algum suficiente para compensar a perda da indexação", disse Nora Back.

Propostas

Além disso, a OGBL não estaria preparada para fazer concessões sobre possíveis parênteses indexados, "numa situação em que não sabemos o que o amanhã nos trará".

Independentemente do índex, a OGBL teria feito propostas para reforçar o poder de compra, incluindo a adaptação da escala fiscal à inflação, uma ambição de longa data. Contudo, esta última foi rejeitada pelo governo por ser "demasiado cara". "Se ajustar a escala de impostos à inflação é demasiado caro, é porque as famílias têm vindo a pagar estes impostos durante todos estes anos", disse Back.

Adaptação do subsídio de habitação criticada

Outras propostas foram também rejeitadas. A OGBL tinha proposto primeiro compensar o rendimento anual (por empregado) até 160.000 euros (em vez dos 100.000 euros propostos pelo governo, nota do editor), com a compensação a ser zero euros a partir de 160.000 euros de salário anual. Na sua última exigência, a OGBL pediu uma indemnização até 135.000 euros de salário anual.

A OGBL também criticou outras medidas do pacote, tais como o ajustamento do subsídio de alojamento ou o aumento do apoio público à renovação energética. "Estas medidas são apenas uma gota no oceano e já tinham sido decididas antes", defende. Subsidiar a gasolina e o óleo de aquecimento em 7,5 cêntimos por litro é "uma solução mínima, sem impacto profundo".

A OGBL está agora bastante isolada, uma vez que os outros dois sindicatos LCGB e CGFP apoiam o pacote de 830 milhões em ajudas do Governo.

O sindicato estatal dos funcionários públicos CGFP afirmou, num comunicado de imprensa, esta quinta-feira, que só aceitara um adiamento da faixa salarial na estrita condição de que os salários de pequena e média dimensão fossem sobrecompensados. Esta sobrecompensação assume a forma de créditos fiscais.

*Notícia originalmente publicada na edição francesa do Luxemburguer Wort.

