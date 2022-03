Mal a guerra tinha começado e já se falava no aumento dos preços dos derivados do petróleo e do gás natural.

Guerra na Ucrânia

A guerra, os combustíveis e os especuladores

É a tempestade perfeita: a guerra, os combustíveis e os especuladores. Sobretudo, quando um dos beligerantes é um dos maiores fornecedores de energia, da Europa.

Mal a guerra tinha começado e já se falava no aumento dos preços dos derivados do petróleo e do gás natural. Eram notícias alarmantes que vinham das grandes companhias petrolíferas e que viam na desgraça alheia uma oportunidade de multiplicarem os seus faraónicos lucros.

E assim foi. Na segunda-feira seguinte ao início da guerra, os preços dos combustíveis líquidos e do gás dispararam, enquanto as notícias de sobressalto se mantinham. A culpa de tudo isto era da guerra, das sanções à Rússia e de outras questões correlativas.

Falando verdade, a culpa, até agora, é da especulação, porque as refinarias europeias estão ainda a trabalhar com as reservas que as petrolíferas lhes enviaram num tempo muito anterior à guerra e que foram adquiridas a preços muito mais baixos. Muita desta matéria-prima foi comprada a menos de 60 dólares o barril.

Não é de estranhar que o preço dos combustíveis dispare, para valores que ninguém sabe onde irão parar.

Mas as coisas vão mudar, significativamente. Basta ver que, na última semana, o petróleo americano já negociou nos 123 dólares por barril, chegando mesmo, na quinta-feira, a bater o record dos 130 dólares, embora tenha sido num pico de rateio. Na Europa, o preço do barril foi sempre mais alto, tendo fechado a semana nos quase 128 dólares.

Com agravamentos desta dimensão, não é de estranhar que o preço dos combustíveis dispare, para valores que ninguém sabe onde irão parar. Há mesmo quem vaticine que o preço do barril possa atingir os 300 dólares por barril, se a guerra e as sanções económicas não pararem, dentro de quatro semanas. A confirmar-se esta catastrófica previsão, é bem possível que o preço da gasolina duplique.

Na praça de Moscovo, o petróleo deflacionou e a britânica Shell chegou a comprá-lo a preço de saldo, 20,85 dólares, por barril. Mas não foi a única companhia ocidental a aproveitar-se deste bodo. Outras, de forma mais silenciosa, fizeram o mesmo. A China, claro, vive dias felizes, com este dumping do petróleo russo.

Em Portugal, a situação é desesperante. O preço agrava-se todas as semanas, obrigando o Governo a desencadear uma operação de cosmética, que não vai satisfazer muita gente. Todas as sextas-feiras, será feita uma estimativa do aumento da segunda-feira seguinte. E haverá um desconto do Imposto sobre o Petróleo (ISP), proporcional ao aumento do preço. O erário perde algum dinheiro que, no entanto, vai recuperar no IVA que aumenta em valores proporcionais ao preço final. Nos interesses egoístas das petrolíferas ninguém se atreve a mexer.

(Este autor escreve de acordo com o antigo Acordo Ortográfico)

Sérgio Ferreira Borges, professor e jornalista É professor de jornalismo, no Centro Protocolar de Formação de Jornalistas e em várias universidades. Como jornalista, trabalhou em jornais, rádios e concluiu a sua atividade, na EuroNews, a televisão pan-europeia de notícias. Foi assessor de imprensa e chefe de gabinete, da CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

