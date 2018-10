Chama-se "Cum Ex" a fraude fiscal que se estende a pelo menos 11 países europeus, de acordo com as revelações hoje divulgadas por 19 meios de comunicação.

A fraude que começou na Alemanha e já custa 55 mil milhões à Europa

Chama-se "Cum Ex" a fraude fiscal que se estende a pelo menos 11 países europeus, de acordo com as revelações hoje divulgadas por 19 meios de comunicação.

Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Holanda, Itália, Noruega e Suíça: todos foram atingidos pela fraude fiscal, designada como "Cum Ex", que começou em 2012. Segundo dados divulgados hoje por vários meios de comunicação social europeus, a fraude atingirá um custo total de 55,2 mil milhões de euros para os países em causa. Destacam-se os cerca de 32 mil milhões na Alemanha, embora o Ministério das Finanças desminta e aponte para 5,3 mil milhões.



Só em França estará em causa um montante na ordem do 17 mil milhões de euros de prejuízos para a máquina fiscal, enquanto em Itália o montante ascenderá a 4,5 mil milhões, sendo de 1,7 mil milhões entre os dinamarqueses e de 201 milhões na Bélgica.



O diário gaulês explica que tudo se iniciou com o advogado alemão Hanno Berger e uma estratégia que consistia no seguinte: compra e venda de ações de empresas cotadas muito perto do dia de pagamento de dividendos, mas de um modo tão rápido que as administrações fiscais não se apercebiam de quem era o verdadeiro proprietário. Desta forma, com base em vários investidores, a manipulação abria caminho a que fosse solicitado várias vezes o reembolso do imposto sobre o respetivo dividendo, lesando o fisco.





