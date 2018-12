A Farfetch comprou Stadium Goods por 250 milhões de dólares

A empresa fundada por José Neves e a primeira empresa de um português a ser cotada acima dos mil milhões de dólares, comprou uma plataforma de venda de calçado desportivo por 220 milhões de euros.

A Farfetch, empresa fundada pelo português José Neves em 2007, chegou a acordo para comprar a Stadium Goods, uma plataforma online de venda de calçado desportivo por 250 milhões de dólares (ou 220 milhões de euros). A operação deverá estar concluída no primeiro trimestre do próximo ano, anunciou a Farfetch.

Em comunicado, a empresa de José Neves, a primeira fundada por um português a atingir um valor bolsista superior a mil milhões de dólares, adianta que a Stadium Goods vai ser uma subsidiária da empresa, continuando a ser liderada pela sua própria equipa. O pagamento da transação será feito em dinheiro e em ações da própria Farfetch.

"Estamos muito entusiasmados por receber a Stadium Goods na família Farfetch. Tendo já colaborado com a sua equipa excepcional através do marketplace da Farfetch, fica claro que há uma grande oportunidade para as duas empresas alavancarem as forças uma da outra para irem atrás de uma fatia maior de um segmento emocionante e de rápido crescimento da moda de luxo", afirma José Neves, presidente executivo da empresa em comunicado.

A Farfetch, cotada na bolsa de Nova Iorque desde setembro, liga clientes em 190 países a produtos de mil das melhores marcas e lojas do mundo em 48 mercados. Apresentando-se como a plataforma tecnológica líder mundial para a indústria da moda de luxo.

