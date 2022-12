Tem 33 anos e acaba de ser nomeada diretora financeira da Luxair. Sara Macedo é o novo rosto português da companhia aérea luxemburguesa.

Economia 3 6 min.

Aviação

A estrela portuguesa da Luxair

Madalena QUEIRÓS Tem 33 anos e acaba de ser nomeada Chief Financial Officer (CFO) da Luxair. Sara Macedo é a nova responsável pela gestão financeira da companhia aérea luxemburguesa.

Sara Macedo fala de uma forma pausada, calma, mas com muita convicção. É filha de um português de Fiolhoso, Murça, e de uma brasileira do Rio de Janeiro.

A executiva nasceu no Luxemburgo onde fez todo o seu percurso escolar, até à universidade. Depois licenciou-se em Economia na Universidade de Estrasburgo, em França, e concluiu o mestrado em Contabilidade e Auditoria na Universidade do Luxemburgo, onde deu aulas como professora convidada de 2020 a 2022.



Enquanto estudava sempre trabalhou na empresa imobiliária da família e obteve a qualificação de agente imobiliária pela Câmara do Comércio (Chambre de Commerce, em francês).

"Desde jovem, no que diz respeito ao percurso profissional, sempre gostei muito do empreendedorismo", revela em entrevista ao Contacto. "Comecei por trabalhar na empresa da minha família, e com isso descobri o mercado imobiliário do Luxemburgo. Também pude ver como é o quotidiano dos empreendedores portugueses no Luxemburgo", acrescenta.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

3 Sara Macedo, CFO da Luxair. Foto: Gerry Huberty

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Sara Macedo, CFO da Luxair. Foto: Gerry Huberty Sara Macedo, CFO da Luxair. Foto: Gerry Huberty Sara Macedo, CFO da Luxair. Foto: Gerry Huberty

Quando terminou o mestrado, em 2014, foi trabalhar para uma das mais importantes consultoras mundiais, a Ernst & Young (EY). "Comecei assim o meu percurso na auditoria e obtive a minha qualificação profissional, de revisor de empresas no Reino Unido, pela Association of Chartered certified Accountants (ACCA). E também obtive a qualificação de Réviseur d’entreprises que me foi dada pela Comission e Surveillance du Secteur Financier (CSSF)", sublinha.

"No contexto da auditoria, a minha missão era efetuar o controlo financeiro de empresas luxemburguesas, multinacionais, organizações sem fins lucrativos, organizações de Estado ou estruturas de financiamento europeu. Nesses oito anos de auditoria, especializei-me no setor aeronáutico e da logística, tendo feito parte de grupos de trabalho desses setores e trabalhado com empresas como a Luxair. Pude trabalhar também com outras empresas de transporte de frete, de leasing de aviões, ou outras na área da logística, a nível mundial e no Luxemburgo. Na EY também fiz alguns projetos de consultoria na área industrial ou de logística", descreve Sara Macedo.

Mas para a gestora sempre foi importante consagrar parte do seu tempo a novos projetos, sublinha. "Nesses oito anos dediquei-me também a projetos digitais e a projetos relacionados com recursos humanos, coaching e formações". Passar o que sabe para ajudar as gerações mais novas, é outra das suas missões. Por isso as aulas que deu na Universidade do Luxemburgo "sempre foram muito importantes para ajudar a preparar os jovens para as expetativas do mundo profissional".

Com esse objetivo propôs à Universidade do Luxemburgo criar um curso de Advanced Analytics, "para poder dar as ferramentas informáticas aos estudantes para poderem progredir mais depressa quando tiverem no mundo profissional, que hoje está fortemente digitalizado", afirma Sara Macedo.

Já na área dos recursos humanos fez parte de grupos de apoio à liderança na EY, recrutamento, coaching e para propor novas soluções à direção. Nesse âmbito pôde frequentar formações externas em liderança que ajudaram no seu "percurso de desenvolvimento profissional".

Sara Macedo, CFO da Luxair. Foto: Gerry Huberty

Desde outubro que abraçou esta nova responsabilidade de CFO da Luxair, integrando o Comité da Direção e assegurando a direção financeira da empresa.

Sara Macedo é a nova CFO da Luxair A lusodescendente assume a responsabilidade de todo o setor financeiro da companhia aérea luxemburguesa.

Garante que nesta nova função "os desafios são muitos". O primeiro objetivo prioritário "é assegurar a transição climática". "No mundo atual, com a consciencialização ambiental, os consumidores e investidores consideram as empresas socialmente responsáveis. Também os reguladores estão sempre a exigir mais descarbonização. O que significa que até 2050 temos que ter zero emissões de CO2 o que para uma companhia aérea é um grande desafio", vinca.

O segundo objetivo de Sara Macedo passa por "conciliar o financiamento sustentável com a renovação da frota de aviões que terá que ser financiada para desenvolver a atividade". Depois o terceiro desafio será de "manter a Luxair como ator importante, ao nível luxemburguês mas também europeu. Em termos europeus é importante manter a conectividade, para que o Luxemburgo fique conectado. Com os mais de 90 destinos que temos, temos que nos manter competitivos com os competidores da Grande Região", sublinha.

A sua quarta prioridade "é manter e investir nas infraestruturas do Cargo Center, que apesar de ser um negócio difícil e com margem baixa, é um elo essencial na cadeia de abastecimento da economia luxemburguesa".

Por último, mas não menos importante é o "desafio de contribuir para a progressão da transição digital da Luxair, o que muitas direções de empresas têm como desafio".

Mais portugueses e lusodescendentes a brilhar na gestão empresarial

Os novos imigrantes portugueses no Luxemburgo Quatro retratos de portugueses recém-chegados ao Luxemburgo.

Sara Macedo considera que não é a única portuguesa a brilhar na gestão empresarial do Luxemburgo. "Conheço muitos lusófonos e lusodescendentes que fizeram excelentes carreiras profissionais nas empresas, assim como nos ministérios e nas instituições públicas".

E sublinha que mesmo na Luxair, há vários lusodescendentes com cargos importantes. Há ainda muitos executivos no Luxemburgo que falam português "que não nasceram no país e vieram para o Luxemburgo mais tarde e estão a fazer excelentes carreiras profissionais e que de adaptaram ao multilinguismo", sublinha.

Um ambiente multicultural que se confirma na transportadora aérea do Luxemburgo. "Na Luxair, por exemplo, temos cerca de 50 nacionalidades diferentes, mais de 20% portugueses. Também estão presentes transfronteiriços, nomeadamente franceses, belgas e alemães. Existe uma grande diversidade de nacionalidades na Luxair e as línguas mais utilizadas, para garantir que todos se entendem, são o francês e o inglês", acrescenta. Rejeita que alguma vez tenha sido discriminada na sua carreira profissional por ser portuguesa.

"Mesmo no cargo que ocupava antes na EY, claramente como luxemburguesa e portuguesa, fazia parte da minoria porque havia muito pouco portugueses, mas sempre tive as minhas oportunidades", faz questão de dizer Sara Macedo.

Prefere não comentar a baixa percentagem de mulheres que exercem cargos de gestão nas empresas europeias, mas prefere restringir-se à sua experiência pessoal. No entanto, sublinha que "a diversidade no geral é importante". Afirma que há muitas mulheres que assumem funções de liderança, dando como exemplo a ministra das Finanças e muitas outras na área financeira e no setor aeronáutico.

E avança a tendência apoiada pelo novo homem forte da Luxair. "Penso que o nosso diretor atual, conseguiu trazer uma diversidade de mulheres inigualável na Luxair, cada uma com experiências e competências diferentes", dando como exemplos não só as finanças mas também as chefes do departamento jurídico e de auditoria.

"Vejam, digam, parem!". Grão-Ducado lança campanha nacional contra o sexismo Luxemburgo torna-se o primeiro Estado a implementar as recomendações europeias contra o sexismo de forma ampla.

"Mulheres em certas situações podiam demonstrar mais autoconfiança e visibilidade"

Mas, apesar de tudo, reconhece que "as mulheres em certas situações podiam demonstrar mais autoconfiança e visibilidade para poderem aproveitar as oportunidades". Para que isso seja possível "o coaching é importante e também propor soluções para garantir o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. O que vejo é que a participação ativa em grupos de trabalho, o networking é um fator importante que também é importante para as mulheres para evoluírem no mundo profissional e estarem conectadas com os outros atores da economia". Tudo fatores que "podem ajudar à visibilidade".

Mas fica o conselho de quem tem uma carreira brilhante: "pessoalmente não tendo a perder tempo a vitimizar-me, seja pela minha origem, pelo fato de ser mulher, ou de ser jovem. Penso que, no geral, quem se resigna a limitações, perde um pouco o objetivo do que quer realizar. Prefiro concentrar-me no objetivo que quero realizar para ter sucesso. Começar a limitar-me ao que possivelmente poderia ser obstáculo torna tudo mais difícil".

Lei. Empresas cotadas em bolsa têm de ter mínimo de 40% de mulheres nas chefias O Parlamento Europeu deu a aprovação final à diretiva que entra em vigor em todos os 27 países em 2026.

Para a executiva, "o importante é o empenho coletivo e ter uma diversidade de competências na equipa”" Depois "o que mais importa é não dar como adquirido o sucesso. Há que demonstrar pelos resultados repetidos e tomar decisões responsáveis e sustentáveis sempre", conclui Sara Macedo.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.