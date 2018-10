O Governo dinamarquês vai construir uma ilha na capital do país, Copenhaga, para acomodar 35 mil habitantes.

A Dinamarca tem um problema de habitação. O Governo vai construir uma ilha para o resolver

A ilha vai chamar-se Lynetteholmen e, segundo a agência Bloomberg, situar-se-á perto de áreas mais turísticas – perto da famosa estátua da Pequena Sereia, por exemplo – e estará virada para a Suécia.

No entanto, o projeto demorará o seu tempo. A construção está prevista para 2035 e a conclusão para 2070. A venda dos terrenos deverá ajudar a pagar os custos do projeto, que rondam os 2,7 mil milhões de euros. O presidente da Câmara de Copenhaga explicou que a nova ilha vai ajudar a aliviar o problema habitacional do país, que está a passar por um aumento populacional e por taxas de juros historicamente baixas.

As previsões demográficas indicam que em 2045 haverá 170 mil pessoas a viver na capital dinamarquesa.