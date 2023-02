Enquanto os sindicatos insistem num ajustamento da tabela fiscal à inflação, um dos partidos no poder, em particular, opõe-se à exigência: o PD.

"A crise não acabou". Reunião antes da tripartida insiste no ajustamento fiscal

Florian JAVEL Enquanto os sindicatos insistem num ajustamento da tabela fiscal à inflação, um dos partidos no poder, em particular, opõe-se à exigência: o PD.

O Governo reuniu-se esta terça-feira com os parceiros sociais para preparar a tripartida da próxima sexta-feira, 3 de março. Tripartida que, por sua vez, vai servir para discutir as medidas de apoio em vigor no âmbito da crise que se vive atualmente.

Durante ao encontro, os representantes dos empregadores e dos trabalhadores apresentaram separadamente as suas opiniões sobre a situação atual e a sua visão de como proceder após 31 de dezembro de 2023, quando as medidas expiram.

Ambos os lados salientaram que os travões aos preços do gás e da electricidade tinham sido a decisão correta para fazer baixar a inflação. "Mas a crise não acabou e a inflação continua elevada, inclusive para as empresas", disse o Presidente da UEL, Michel Reckinger, citado pelo Luxembourguer Wort.

LCGB. Salários inferiores a 6.000 euros devem pagar menos impostos LCGB, OGBL e CGFP vão enviar uma carta conjunta ao primeiro-ministro Xavier Battel a pedir uma adaptação da tabela fiscal à inflação.

Acrescentou que a ajuda estatal prometida não tinha chegado às pequenas e médias empresas em particular, na forma como tinha sido prometida. As explorações agrícolas sofreram ainda com o aumento dos preços no produtor e da energia. Além disso, houve ainda duas parcelas do índice (fevereiro e abril de 2023) e o aumento do salário mínimo a 1 de janeiro de 2023: "Isto é difícil de suportar para as explorações agrícolas e para as empresas. É por isso que temos de olhar para o que acontece em 2024 quando as medidas expiram", disse Reckinger.

No entanto, as prioridades dos sindicatos são diferentes. "Deixámos mais uma vez bem claro ao governo que o poder de compra deve ser mantido e que os meios de subsistência devem ser salvaguardados. É por isso que insistimos num ajustamento da escala fiscal à inflação, porque a cada parcela de índice que cai, resta cada vez menos em termos líquidos", disse o presidente da LCFTU, Patrick Dury, após a reunião com o governo.

O Gabinete reúne na quarta-feira e na sexta-feira o governo apresentará as suas propostas aos parceiros sociais.

De que tratará a tripartida de sexta-feira?

Deverá ser discutido como eliminar gradualmente as medidas de redução da inflação, como o limite máximo dos preços do gás, o congelamento dos preços da electricidade, o abatimento no preço do gasóleo de aquecimento e a redução do IVA.

O segundo ponto de atrito das negociações será a compensação da terceira parcela do índice, que se prevê que venha a cair em 2023. O Estado deverá compensar a parcela, mas em princípio esta termina a 31 de dezembro de 2023. Trata-se agora de determinar como proceder depois disso.

Min. Finanças: "Adaptar escalão fiscal à inflação não seria responsável" Backes defende antes reduções fiscais específicas sob a forma de créditos.

Acima de tudo, a questão fiscal poderá surgir como o tema principal decisivo após a discussão do índice na tripartida de março de 2022. Enquanto os sindicatos insistem num ajustamento da tabela fiscal à inflação, um dos partidos no poder, em particular, opõe-se à exigência: o PD.

Apenas há uma semana, a Ministra das Finanças, Yuriko Backes (DP) descreveu a medida como "irresponsável", uma vez que custaria mais de mil milhões de euros e seria um fardo para os futuros orçamentos estatais.

*Artigo originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto pela jornalista Paula Freitas Ferreira.





