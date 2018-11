Na semana passada, o Reino Unido e a União Europeia chegaram a acordo sobre os termos do divórcio. Mas nada é dado como certo. Além de Irlanda, Gibraltar e o período de transição estão a dar que falar. São precisas mais negociações.

A corrida de obstáculos do Brexit

Paula CRAVINA DE SOUSA Na semana passada, o Reino Unido e a União Europeia chegaram a acordo sobre os termos do divórcio. Mas nada é dado como certo. Além de Irlanda, Gibraltar e o período de transição estão a dar que falar. São precisas mais negociações.

Um passo à frente, dois atrás. O processo de saída do Reino Unido da União Europeia (UE) tem sido feito de avanços e recuos. Na semana passada, o Reino Unido e o bloco dos 27 chegaram a acordo sobre as condições do Brexit. Mas, na prática, nada é certo ainda e tudo está em aberto.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, conseguiu o apoio do Governo para aprovar o texto de mais de 500 páginas, mas o acordo não foi consensual. Ao todo, foram sete demissões, entre quatro ministros, dois deputados e um dirigente do partido Conservador. A onda de demissões obrigou a primeira-ministra a dar uma conferência de imprensa, onde garantiu que se mantém no cargo. Houve ainda muita contestação. Para os críticos não é um bom acordo e muitos dizem mesmo que é preferível um não acordo à solução encontrada na passada quarta-feira entre os negociadores britânicos e europeus.

Muita da contestação vem do próprio partido Conservador. May poderá ter de enfrentar uma moção de censura, mas nem isto é certo. A agência Efe adiantava ontem que May esteve reunida com os seus ministros e que o movimento que planeava uma moção de censura perdia força. Um dos mais influentes deputados conservadores, Jacob Rees-Mogg – que preside ao Grupo de Investigação Europeia –, reconheceu que será muito difícil reunir as 48 cartas necessárias para abrir o processo de moção de censura a May. Rees-Mogg pediu, na semana passada, que os deputados enviassem as missivas ao chamado Comité 1922, que agrupa os deputados conservadores.

No encontro de ontem com o seu Executivo, a governante preparou também o encontro com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, que decorre hoje. Nesta reunião devem ser negociados os detalhes finais do acordo que será votado na conferência de líderes no próximo domingo. O acordo foi considerado globalmente positivo, mas também não é certo que passe.

E que o documento gerou preocupação no governo espanhol. Em causa está Gibraltar, colónia britânica desde o início do século XVIII. O governo espanhol entende, então, que a questão deve ser abordada, de forma independente, entre Madrid e Londres. Numa conferência organizada pela The Economist, o chefe de governo espanhol, Pedro Sánchez, afirmou que, “enquanto país, não pode tolerar que o futuro de Gibraltar dependa de negociações entre o Reino Unido e a UE”. A situação daquela região “deve ser definida entre o Reino Unido e Espanha”.

Outro dos aspetos que terão ainda de ser definidos é a possibilidade de prolongar o período de transição previsto para concretizar a saída do Reino Unido até finais de 2022. Segundo a agência noticiosa Efe, que cita fontes diplomáticas, esta proposta permitirá continuar a aplicar a legislação comunitária em território britânico até essa data e terá obtido uma reação positiva dos embaixadores dos 27 países da União. A justificação para o alargamento deste período tem a ver com a necessidade de fornecer mais tempo a Londres e Bruxelas para garantir os acordos que solucionem a questão da Irlanda do Norte e da República da Irlanda. Por seu lado lado, ontem, o presidente do Banco Central de Inglaterra, Mark Carney, admitiu uma extensão do período de transição até 2024.



Os principais pontos do acordo

Fronteira entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte: O acordo estabelece que não há uma fronteira rígida entre as duas regiões. A Irlanda do Norte terá de respeitar algumas normas aduaneiras comunitárias.

Gibraltar: UE e Reino Unido fizeram uma declaração que define a base para a futura parceria entre as duas partes.

Direitos dos cidadãos: Garantem-se os direitos dos cidadãos europeus que vivem no Reino Unido e dos britânicos que vivem na UE.

Financiamento: O Reino Unido cumprirá as suas obrigações enquanto membro da UE.



Com agências



