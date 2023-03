Os pedidos provisórios aceites pela Comissão Económica envolvem mais de 7.500 trabalhadores.

90 empresas pediram desemprego parcial em março

No Luxemburgo, 90 empresas apresentaram candidatura para desemprego parcial, em março, a fim de poderem beneficiar desta medida em abril. Os dados foram divulgados pelo comité económico, presidido pelos ministros da Economia, Franz Fayot, e do Trabalho, Georges Engel, que ontem se reuniram para analisar a situação do mercado laboral no país.

Dos 90 pedidos de candidatura feitos pelas empresas, 74 obtiveram um parecer provisório favorável, após a análise dos dossiers apresentados, sendo que a decisão final cabe ao Conselho de Governo, refere o comunicado dos ministérios da Economia e do Trabalho. Após análise dos dossiers apresentados, a Comissão Económica deu parecer favorável a 74 candidaturas, cabendo ao Conselho de Governo a decisão final sobre a atribuição deste apoio.

Quais as razões destas 74 empresas com parecer favorável? Deste total, 55 candidaturas são de caráter temporário, 12 delas devem-se a razões estruturais, ou seja, o pedido de desemprego parcial visa um plano de retenção dos postos de trabalho, e as restantes sete empresas, apresentaram a candidatura por motivos de dependência económica.

De referir que a candidatura destas 74 empresas ao desemprego parcial envolve um total de 7.566 trabalhadores, com trabalho a tempo inteiro.

Comparando com o mês de fevereiro, houve menos sete empresas a pedir o desemprego parcial, sendo que no mês passado a medida englobou 9.293 trabalhadores. O comunicado não refere os setores a que pertencem as empresas que apresentaram a candidatura ao comité económico para beneficiar do desemprego parcial.

