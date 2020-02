A central sindical OGBL reivindica a negociação, com a direção da Seris, de um plano que assegure os empregos.

85 postos de trabalho ameaçados na empresa de segurança Seris

Redação A central sindical OGBL reivindica a negociação, com a direção da Seris, de um plano que assegure os empregos.

Há 85 trabalhadores da empresa de segurança Seris que têm o seu emprego ameaçado. Tudo porque o Parlamento Europeu vai internalizar o serviço de segurança do seu edifício em Kirchberg a partir de abril de 2021. A central sindical OGBL – maioritária na empresa Seris – quer que seja garantido um plano de manutenção dos postos de trabalho.

Em comunicado, a OGBL explica que os 85 trabalhadores - que estão atualmente afetos ao edifício de Kirchberg - não serão transferidos para o Parlamento Europeu, uma vez que a alteração não responde aos critérios de transferência de empresas.

Assim, a OGBL reivindica a negociação, com a direção da Seris, de um plano que assegure os empregos. As soluções poderiam passar por acordos de pré-reforma, requalificação interna ou externa, como a distribuição dos trabalhadores por outras empresas do setor da segurança. O sindicato pretende também criar um comité de requalificação no caso de haver um excesso de efetivos.

Por outro lado, a OGBL denuncia as práticas laborais e as condições salariais do Parlamento Europeu e acusa este organismo europeu de dumping social. Em comunicado, explica-se que o prazo que os trabalhadores têm para responder ao concurso daquele organismo é demasiado curto e reduz o tempo de reflexão dos agentes de segurança. Além disso, aponta-se o facto de o salário-base oferecido pelo Parlamento Europeu ser inferior ao salário mínimo no Luxemburgo.