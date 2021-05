Houve ainda um recuo exponencial nas insolvências em relação ao mês de março.

76 empresas faliram no mês de abril

Henrique DE BURGO Houve ainda um recuo exponencial nas insolvências em relação ao mês de março.

O número de falências no mês de abril permaneceu estável, quando comparado com os números anteriores à crise sanitária. No relatório preliminar divulgado esta quarta-feira, o Instituto Nacional de Estatística (Statec) refere que os tribunais declararam 76 falências e outras 74 insolvências no mês de abril.

O número de falências, processo relacionado com o incumprimento de dívidas por parte dos empresários, foi praticamente idêntico a março de 2019, com 71 casos. Já em março de 2020, em plena crise pandémica, o número tinha baixado para oito, descida para a qual o regime de desemprego parcial e ajudas estatais pode ter contribuído. E mesmo na comparação com o mês anterior, março de 2021 (116 falências), houve menos 40 casos.

No que toca ao processo de liquidação, que ocorre a pedido de um sócio ou acionista da empresa, ou a pedido do Ministério Público devido a falhas graves à lei, foram registadas 74 insolvências em abril.

O número significa um recuo exponencial em relação a março (183), com menos 109 insolvências. Mesmo assim o número continua a ser superior às 44 registadas em abril 2020 ou às 30 registadas no mesmo mês de 2019.



15 empresas de construção abriram falência num só dia. Grande parte eram portuguesas Falências atiraram cerca de 150 trabalhadores para o desemprego.

Entre as falências no Grão-Ducado, mas já no mês de maio, a Rádio Latina noticiou esta semana que 15 empresas de construção anunciaram o encerramento num só dia, das quais grande parte eram portuguesas.



