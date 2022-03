As famílias mais carenciadas vão ter "subsídio de vida cara" e subsídio de energia. Já as empresas vão ter de esperar pelos apoios.

75 milhões de euros para ajudar famílias afetadas pelo aumento dos preços de energia

O Estado vai desembolsar 75 milhões de euros para apoiar as famílias afetadas pelo aumento do preço de energia. Esta foi a principal medida anunciada pelo primeiro-ministro, Xavier Bettel, na conferência de imprensa desta tarde, depois da reunião matinal com os fornecedores do país.

O pacote de ajudas aos particulares vai custar ao Estado 75 milhões de euros e envolve os ministérios da Família, da Energia e da Economia. O ministro da Energia, Claude Turmes, garantiu uma mudança na lei para se conseguir "uma redução temporária do preço do gás e da eletricidade".

Redução de custos da energia permite poupança de quase 500 euros

Esta redução de custos de utilização da rede permitirá às famílias poupar cerca de 500 euros.

Já a ministra da Família, Corina Cahen, disse que "todas as pessoas com direito ao subsídio de custo de vida poderão ter outra ajuda". Trata-se do subsídio de energia, entre 200 e 400 euros, dependendo do número de pessoas do agregado familiar.

A guerra na Ucrânia poderá prolongar o risco de aumento dos preços da energia, afetando igualmente as empresas. Mas para estas ainda não foram anunciadas medidas específicas de apoio.

O ministro da Economia, Franz Fayot, garantiu apenas que estão a ser consideradas várias medidas.

Quanto à garantia de reserva de gás para preparar o próximo inverno, Claude Turmes assegura a que a solução passa por "garantir que os reservatórios estejam cheios".



