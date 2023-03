Ao indicar preços reduzidos, os comerciantes devem aderir a certas regras. Mas nem sempre o fazem.

Economia 4 min.

Consumo

"70% mais barato". Veja como pode ser enganado com os descontos

Uwe HENTSCHEL Ao indicar preços reduzidos, os comerciantes devem aderir a certas regras. Mas nem sempre o fazem.

Os folhetos estão cheias de promoções. Cheias de produtos cujos preços foram reduzidos. Exemplo: o secador de cabelo custa apenas 19,99 euros, o que é 50% abaixo do preço recomendado.

50% mais barato? O preço de venda recomendado é, como o nome sugere, apenas uma recomendação de preço feita pelo fabricante, sem qualquer obrigação por parte do comerciante de oferecer o produto a este valor. No caso do secador de cabelo, pode ser que o fabricante tenha fixado um preço de venda a retalho recomendado de 39,99 euros, mas que este preço nunca tenha sido atingido. Ou o produto está no mercado há séculos e já está tecnicamente obsoleto, de modo que o preço recomendado pelo fabricante teria possivelmente sido significativamente mais baixo até agora.

Assim, se todos os outros comerciantes oferecem o mesmo secador de cabelo por 30 euros, a oferta especial de 19,99 euros ainda está bem abaixo disso, mas não é uns bons 50 por cento mais barato, mas apenas cerca de 33 por cento em comparação com a concorrência.

O preço promocional tem de estar sempre acompanhado por um preço de referência. Photo: Shutterstock

Quanto é exatamente o desconto?

No entanto, o preço recomendado - por pouco que ajude em casos de dúvida - é, pelo menos, um valor de referência para o consumidor. E de acordo com o Ministério da Defesa do Consumidor, cada loja que anuncia preços mais baixos é também obrigado a indicar esse valor de referência. Para que o consumidor também possa compreender este desconto.au



Não basta anunciar que um produto é agora 30% mais barato: "Para cada redução de preço, o preço reduzido e o preço de referência devem ser exibidos" nas etiquetas, indica o ministério. E isto deve ser "inequívoco, facilmente reconhecível e de fácil leitura".

O que não é permitido, portanto, são termos como "preço promocional", "promoção" ou "preço especial" sem que haja uma referência correspondente ao preço anterior.

Além disso, o comerciante não pode exibir descontos em produtos que nunca tenham sido vendidos na loja em questão - o que, a propósito, se aplica tanto ao comércio físico como ao comércio online.

Preço promocional superior ao preço referência?

No entanto, o que é permitido e comprovadamente praticado, como mostram exemplos de vários supermercados no Luxemburgo, é a utilização de um preço promocional que é superior ao preço de referência declarado.

Por exemplo, um supermercado está atualmente a anunciar a "promoção" de um muesli que custa agora 3,74 euros, mas antes custava apenas 3,60 euros. Algumas prateleiras mais adiante, o mesmo procedimento aplica-se aos bolachas.

O ministério da Defesa do Consumidor é claro: "Resta saber se se pode falar de promoção, neste caso específico". E o cliente pode fazer a si próprio a mesma pergunta quando olha mais de perto para o preço na prateleira. No entanto, não há nada de juridicamente errado com o procedimento. "Contudo, provavelmente não é a melhor prática", diz o porta-voz do ministério.

O preço promocional aqui anunciado num supermercado não é mais baixo, mas mais alto do que o preço antigo. Isto não é proibido, mas bastante invulgar. Foto: Uwe Hentschel

Aumentar primeiro, para baixar depois

É proibido: Aumentar o preço de um artigo, num primeiro passo para poder exibir um desconto maior, quando o preço é reduzido. Os comerciantes são livres de fixar preços, mas não de fazer publicidade enganosa com estas alterações.

Se determinado detergente era vendido por sete euros no supermercado, não é permitido aumentar brevemente o preço para dez euros, e depois então, reduzi-lo para 6,50 euros. E assim anunciar um desconto de 35%. Afinal, esta suposta poupanças de 35%, refere-se apenas ao preço que, entretanto, subiu (e possivelmente apenas para este fim), mas não ao preço original real. Em comparação com o preço original, a poupança será na verdade de pouco mais de 7%, o que não será tão atrativo de anunciar.

Novo na loja e já em promoção

"O preço de referência é necessariamente o preço mais baixo aplicado nos 30 dias anteriores à redução de preços", explica Yves Karier do Ministério da Defesa do Consumidor.

Assim, no caso do detergente, o supermercado só seria autorizado a escolher os dez euros como valor de referência, se este preço fosse previamente válido durante, pelo menos, 30 dias. A única exceção: "Este período pode ser mais curto se o produto em questão estiver na gama há menos de 30 dias", diz Karier.

Ao mesmo tempo, porém, é proibido anunciar uma redução de preço num novo produto na gama existente. Exemplo: o supermercado não está autorizado a introduzir uma nova variedade de detergente e depois anunciar imediatamente uma redução de preço.

Este regulamento aplica-se com base numa diretiva correspondente da UE desde finais de Novembro de 2022, informa. E, segundo o ministério, isto também é controlado.

Inflação anual cai, mas preços dos alimentos continuam a subir O aumento do custo dos alimentos continuou a fazer-se sentir em fevereiro, com uma subida de 1,9%, face a janeiro, e de 13,6%, em comparação com fevereiro de 2022.

Controlo apertado

"Os agentes do ministério efetuam sistematicamente controlos nas lojas no Luxemburgo e verificam se os preços são inequívocos, facilmente reconhecíveis e legíveis", informa a autoridade.

Desde que a nova regra entrou em vigor, estes funcionários já inspecionaram mais de 70 pontos de venda. "Embora a afixação de descontos não seja o tema principal destes controlos, os nossos agentes sensibilizam os comerciantes para esta nova diretiva".

Artigo publicado originalmente no Luxemburger Wort e adaptado por Paula Santos Ferreira

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.