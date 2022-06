As 450 falências representam uma queda de 10% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Tribunais

450 falências e 393 empresas em insolvência no primeiro semestre de 2022

Henrique DE BURGO As 450 falências representam uma queda de 10% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Entre janeiro e maio de 2022 os tribunais declaram 450 empresas em falência, por incumprimento de dívidas por parte dos empresários, e 393 em insolvência, sobretudo devido a falhas graves à lei sobre o comércio.

De acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas (Statec), as 450 falências representam uma queda de 10% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Sem a indexação quase metade dos trabalhadores perde poder de compra Projeto de lei para o adiamento da indexação prevista para julho vai a votos esta quarta-feira na Câmara dos Deputados.

As holdings e os fundos de investimento representam 28,7% das falências nos primeiros cinco meses do ano, enquanto 21% das empresas falidas são do ramo do comércio.

Quanto às 393 insolvências, correspondem a uma redução de 24,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. As empresas mais afetadas são também as holdings e os fundos de investimento (46,6% do total) e o comércio (15,5% do total).



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.