Pouco mais de um terço dos trabalhadores por conta própria no Luxemburgo dizem estar muito satisfeitos com o seu emprego. De acordo com o Eurostat, estão em causa 35% daqueles que enveredaram por um negócio próprio. O valor fica abaixo da média europeia, que atinge os 48%.

35% dos trabalhadores por conta própria dizem estar muito satisfeitos com o seu trabalho

Pouco mais de um terço dos trabalhadores por conta própria no Luxemburgo dizem estar muito satisfeitos com o seu emprego. De acordo com o Eurostat, estão em causa 35% daqueles que enveredaram por um negócio próprio. O valor fica abaixo da média europeia, que atinge os 48%.

Pouco mais de um terço dos trabalhadores por conta própria no Luxemburgo dizem estar muito satisfeitos com o seu emprego. De acordo com o Eurostat, estão em causa 35% daqueles que enveredaram por um negócio próprio. O valor fica abaixo da média europeia, que atinge os 48%.

O Eurostat analisou alguns indicadores que medem o grau de dependência dos trabalhadores por conta própria em relação aos seus clientes. Assim, no Grão-Ducado, a maioria dos empresários diz ter mais de nove clientes, em que nenhum deles assume uma posição dominante.

Além do número de clientes, o gabinete de estatísticas da União Europeia analisou ainda outro indicador: o controlo do tempo de trabalho. No caso específico do Luxemburgo, a maioria dos trabalhadores independentes afirma que são eles próprios que decidem o seu tempo de trabalho. Apenas 20% reconhece que são os clientes quem controla o seu horário laboral. Na Holanda, por exemplo, mais de 30% têm o seu tempo dependente dos clientes.

Os países onde há mais trabalhadores por conta própria satisfeitos são a Suécia, Malta e Dinamarca, com valores acima dos 80%. Entre os países com os valores mais baixos encontram-se Roménia, Chipre e Portugal.

No total da União Europeia (UE) havia 228 milhões de pessoas empregadas, sendo que 33 milhões (o equivalente a 14%) eram trabalhadores por conta própria.