As regras do Rendimento Mínimo Garantido (RMG) vão mudar a partir de 1 de Janeiro de 2019. Começa logo pelo nome: vai chamar-se Rendimento de Inclusão Social (Revis). Além disso, entra também em vigor o aumento de 1,1% que já tinha sido aprovado pelo Governo. Saiba o que muda.

2019 traz novidades para o rendimento mínimo

Paula CRAVINA DE SOUSA As regras do Rendimento Mínimo Garantido (RMG) vão mudar a partir de 1 de Janeiro de 2019. Começa logo pelo nome: vai chamar-se Rendimento de Inclusão Social (Revis). Além disso, entra também em vigor o aumento de 1,1% que já tinha sido aprovado pelo Governo. Saiba o que muda.

1 – Como é composto o Revis?

O Rendimento de Inclusão Social vai ter duas componentes: uma de inclusão e outra de ativação. A componente de inclusão tem como objetivo dar meios básicos de subsistência. Assim, tem um montante base por pessoa de 701,19 euros. Se houver crianças haverá ainda um montante de 217,71 euros, que será majorado no caso de ser uma família monoparental, para 282,07 euros. Há ainda uma prestação destinada às despesas da casa que é de 701,19 euros. Este valor sobe para 806,39 euros no caso de haver crianças a cargo.

2 - E para que serve a componente de ativação?

A componente de ativação, tem como objetivo incentivar a reinserção no mercado de trabalho e a intensificação das horas trabalhadas. Assim, 25% dos rendimentos de trabalho – parcial ou a tempo inteiro – não vão contar para o cálculo do Revis. Além disso, estarão também isentos rendimentos como as indemnizações pagas pela ADEM a título de medida de inserção profissional e pensões de alimentos. Por outro lado, o novo regime vai permitir que dois adultos da família estejam abrangidos por uma medida de reinserção profissional.

3 – O que acontecerá a quem recebe o RMG?

O cálculo da nova prestação será enviado. Se o montante do complemento do RMG for superior à que resultar dos novos cálculos da componente de inclusão, os beneficiários vão continuar a beneficiar do montante mais elevado. Ou seja, os beneficiários não vão ficar a perder.

4 – Quem pode beneficiar do Revis?

Os maiores de 25 anos que residam no Luxemburgo e que tenham rendimentos insuficientes para sustentar a sua família. Além disso têm de estar inscritos na ADEM e procurar um emprego de forma ativa. Podem também ter acesso ao Revis os menores de 25 anos que tenham uma criança a seu cargo, grávidas menores de 25 anos, jovens que sejam considerados inaptos para ganhar a vida ou que cuidem de alguém que receba prestações por doença. Se o interessado em receber o Revis vier de outro país da União Europeia (UE) só pode ter acesso a esta prestação depois de três meses de residência. No caso de se tratar de um cidadão de fora da UE tem de residir no Grão-Ducado há, pelo menos cinco anos durante os últimos 20 anos.

5 – É preciso estar inscrito na ADEM?

Sim. A ideia do Governo é ligar este tipo de rendimento ao incentivo à procura ativa de trabalho e à reinserção no mercado laboral. Desta forma, a inscrição nos centros de emprego (Adem) passa a ser condição obrigatória. A Agência para o Desenvolvimento do Emprego será assim o primeiro interlocutor de quem pretende receber o Revis. Apenas ficam dispensados da obrigação de inscrição na ADEM, aqueles que sejam declarados pelo FNS como tendo uma incapacidade para trabalhar.

6 – O Revis terá de ser devolvido?

Apenas nalgumas situações. Quando o beneficiário presta informações inexatas ou incompletas e quando não são comunicadas alterações que podem mudar o direito ao Revis. Além disso, pode ser pedido o reembolso aos beneficiários quando estes regressem ao chamado “retorno a melhor situação” (“revenu à meilleure fortune”).

7 – Mas o que significa o “retorno a melhor situação”?

O site dedicado ao Revis (www.revis.lu) enumera as situações: quando o beneficiário passa a ter acesso a mais rendimentos – que não os do trabalho – ou a uma doação ou herança, a dinheiro proveniente de uma venda imobiliária ou de um prémio de lotaria.

8 – Como se calcula o novo rendimento de inclusão social?

Para o cálculo do Revis entram todos os rendimentos e propriedades dos potenciais beneficiários. No entanto, há alguns rendimentos que não entram no cálculo. É o caso do abono de família; do subsídio recebido pelas famílias para cobrir as despesas com o novo ano escolar; do subsídio de maternidade; do subsídio especial para pessoas com deficiência e das prestações recebidas por doença. É ainda o caso dos rendimentos profissionais dos filhos menores de 25 anos até ao limite do montante da componente de inclusão válida para um adulto (701,19 euros). Por último não contam as ajudas financeiras do Estado, dos serviços sociais e de outras entidades sociais privadas.

9 – Onde se pode pedir o Revis?

O Revis deve ser pedido junto do Fundo Nacional de Solidariedade (FNS). Este será o único organismo responsável pela análise e tratamento do processo, bem como da atribuição e pagamento daquele rendimento.