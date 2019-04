Em sentido inverso, saem da convocatória o guarda-redes Zlobin, o lateral Yuri Ribeiro e o médio Fejsa, todos por opção,

Zivkovic e Taarabt regressam aos convocados do Benfica para receção ao Marítimo

O sérvio Zivkovic e o marroquino Taarabt regressaram hoje aos convocados do Benfica, que na segunda-feira recebe o Marítimo, no Estádio da Luz, em Lisboa, no jogo que encerra a 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Os dois jogadores – Taarabt por não estar inscrito e Zivkovic por opção - não entraram nas escolhas para Frankfurt, onde os ‘encarnados’ foram eliminados da Liga Europa, ao perderem por 2-0, voltando agora às opções do técnico Bruno Lage, que chamou 18 atletas para a partida com os insulares.

Em sentido inverso, saem da convocatória o guarda-redes Zlobin, o lateral Yuri Ribeiro e o médio Fejsa, todos por opção, enquanto o extremo Rafa completou uma série de cinco cartões amarelos com o Vitória de Setúbal e vai cumprir suspensão.

De fora continuam os laterais Corchia e Ebuehi, e o médio Gabriel, todos a recuperar das respetivas lesões.

O Benfica precisa de vencer na segunda-feira o Marítimo, pelas 20:15, no Estádio da Luz, em Lisboa (21h15 no Luxemburgo), para segurar a liderança da I Liga, perdida provisoriamente para o FC Porto, que, com mais um jogo, soma 75 pontos, contra 72 dos ‘encarnados’.

Lista dos 18 convocados:

- Guarda-redes: Svilar e Vlachodimos.

- Defesas: Jardel, André Almeida, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo.

- Médios: Zivkovic, Florentino, Samaris, Pizzi, Gedson Fernandes, Taarabt, Cervi e Salvio.

- Avançados: Seferovic, Jonas e João Félix.

Lusa