Zidane volta ao Real Madrid

Decisão avançada pelos media espanhóis deve ser tornada pública esta tarde após a reunião dos dirigentes.

O tempo de Santiago Solari como treinador do Real Madrid deve chegar ao fim esta tarde e o regresso de Zinedine Zidane será anunciado pelo presidente do clube, Florentino Pérez, após a reunião da direção marcada para o final da tarde. Os maus resultados da equipa merengue, com realce para a eliminação da Liga dos Campeões com derrota em casa frente aos holandeses do Ajax (1-4), contribuíram para a decisão de Pérez. E, quando se falava que a escolha iria recair no português José Mourinho, a imprensa espanhola explica que este não reuniu consenso ao contrário do antigo internacional francês.



Zidane, que liderou o Real na conquista de três edições seguidas da Liga dos Campeões, anunciou a saída a 31 de maio do ano passado. "Tomei a decisão de não continuar como treinador do Real Madrid. A equipa precisa de uma mudança para continuar a ganhar, precisa de outro discurso, outra metodologia de trabalho, por isso tomei esta decisão", argumentou na altura.



Após a saída de Zidane, Florentino Pérez apostou em Julen Lopetegui como sucessor, tendo a sua contratação sido revelada em pleno Mundial 2018, numa fase em que este ainda era selecionador espanhol, algo que levou à sua destituição imediata. Porém, Lopetegui colecionou maus resultados e foi afastado em outubro do ano passado, tendo sido Santiago Solari o sucessor.



Tanto Pérez como Zidane consideraram então que se tratava de "um dia triste" para todos. Agora, menos de um ano depois, o francês estará de regresso a uma casa onde deixou marcas e fez História.







