Treinador e capitão do Real sublinham a importância do avançado na equipa.

Zidane e Sergio Ramos dizem que "Ronaldo tem de ficar"

Mostrando-se surpreendido com as perguntas sobre o futuro de Ronaldo, o treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, foi lacónico e taxativo: "Ronaldo tem de ficar. Logo veremos essa questão. Para mim, tem de ficar".

Também Sergio Ramos, capitão dos campeões europeus, avaliou o assunto e procurou desdramatizar: "Suponho que estivesse a falar do resumo desta temporada. Se há algo mais do que isso, penso que deverá esclarecer o assunto, mas o Cris é uma peça-chave desta equipa, o nosso craque e demonstrou-o ao longo dos anos em que aqui está. Em nenhum outro sítio estaria melhor do que em Madrid e espero que fique muitos anos".