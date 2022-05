Contra-ataque de 12 segundos nos descontos vale golo de Zaidu, vitória vs Benfica por 1:0 e festa antecipada do título de campeão

Zaidu, o meu pé esquerdo

Rui Miguel Tovar Contra-ataque de 12 segundos nos descontos vale golo de Zaidu, vitória vs Benfica por 1:0 e festa antecipada do título de campeão

Zaidu, quem diria hein?! Pois é, o lateral nigeriano, quiçá o elemento mais sobrevalorizado do onze do FC Porto, assume-se como herói do clássico vs Benfica e desata o nó da festa do título de campeão português na Luz, a uma jornada do fim. Quer dizer, a festa já está no ar com o 0:0. Estamos a caminho dos 90’+4 e há um canto para o Benfica. Nunca se sabe, isto das bolas paradas é um sortido de surpresas.

E é mesmo. Grimaldo, tatuado de alto a baixo nos braços, marca o canto no lado esquerdo. A bola sai-lhe bem, tensa e para a marca de penálti. Yaremchuk salta em vão, Vertonghen ainda pensa no assunto e Pepe é autoritário a varrer o perigo dali para a fora. A bola corre solta e Pepê desata a correr. Taarabt, que até então se baixara para descansar um pouco, é obrigado a persegui-lo. Para quê? Pepê simplesmente mete a quinta e desaparece da vista do marroquino.

O brasileiro passa o meio-campo e faz 12 segundos com a bola controlada de uma ponta à outra. Mal pisa a área, só com o desamparado João Mário pela frente, pica a bola por cima e aparece Zaidu. Este, sem cerimónias, atira forte e colocado com o pé esquerdo. Vlachodimos, pobre coitado. Está feito o resultado, está feito também o retrato de todo um campeonato: o FC Porto capaz de fazer um golo num canto contra e o Benfica nas covas.

FC Porto campeão pela 30.ª vez Golo do improvável Zaidu aos 90'+4 garante vitória vs Benfica por 1:0 e festa rija na Luz.

A euforia é desmedida, claro. Zaidu corre para a linha de fundo, depois volta para o relvado e segue-se um amontoar de jogadores a querer tocar no herói, sejam eles titulares ou suplentes. O FC Porto é campeão pela 30.ª vez na sua história e está a sete títulos do rei Benfica, cujo factor casa pouco lhe vale no adeus à Luz em 2021-22. Só um remate à baliza (Taarabt 87’) é muito pouco para quem defende a honra do maior clube português e seus fiéis adeptos. Antes, o FC Porto controla o clássico à distância porque o 0:0 é mais que suficiente. Como canta Carlos Paião nos anos 80, há zero a zero, há cem a cem, há zero a zero, vai tudo bem. E vai mesmo.

O Benfica de Veríssimo joga pouco e quase sempre mal. Há um lance ou outro a despertar curiosidade, de resto é uma pobreza de ideias. Para o jogo da despedida na Luz, o treinador inclui Gilberto e Lázaro, um á frente do outro, na ala direita. Na esquerda, é Grimaldo com Gil Dias, um homem a ganhar importância pelo golo do 2:0 no dérbi em José Alvalade há três semanas. De resto, tudo igual. Em 90-e-muitos-minutos, só Darwin consegue um rasgo luminoso. É aos 50’, num lançamento longo de Otamendi. O uruguaio recebe bem na área, livra-se da marcação à zona de Mbemba com um toque na bola com o pé direito e atira com o esquerdo para o poste mais distante do atónito Diogo Costa. A algazarra é completa, Darwin tira a camisola, os adeptos vibram e quê? Há VAR.

Rewind, forward, fast rewind, fast forward. Estamos nisto uns dois minutos-e-picos. De repente, o árbitro Luís Godinho assinala fora-de-jogo de Darwin. Qualquer coisa como dois centímetros. Volta tudo à estaca zero. Carlos Paião, playback. O FC Porto controla e lança os seus suplentes. O primeiro a sair é Evanilson, curiosamente o portista mais inconformado de todos, o único a rematar com acerto à baliza de Vlachodimos, sobretudo no início da segunda parte, ainda antes do golo-não de Darwin. Entra para o seu lugar Galeno e o miúdo mexe bem na borracha, ao ponto de ter o golo nos pés aos 84’ na sequência de uma desatenção de Otamendi.

Benfica vs FC Porto. A incrível coincidência do 7 de Maio Campeão português em 1995 no Estádio José Alvalade, o FC Porto está a um empate de repetir o feito exactos 27 anos depois, agora na Luz.

O clássico insosso, por culpa da falta de movida do Benfica e também da calma-que-o-título-já-é-nosso do FC Porto, arrasta-se para o fim e já há cenas mais paragens de jogo provocadas por desentendimentos infelizmente normais no mundo da bola. Ou porque este bate naquele com maldade ou porque o outro reage fora de tempo ou porque um tem dói-dói, a verdade é flagrante: bola, zero bola, interesse nulo em conferir dignidade ao espectáculo em si. O relógio estica o tempo, Luís Godinho dá seis minutos de descontos. Já estamos todos cientes do 0:0 e da consequente festa portista na casa do Benfica, a terceira da sua história após 1940 (vitória por 3:2), 2011 (vitória por 2:1) e 2022. Segue-se o impensável, Grimaldo-Pepe-Pepê Bolt-Zaidu.

O FC Porto ganha pela oitava vez na nova Luz para a 1.ª divisão em 19 jogos (o Benfica só tem quatro vitórias, c’um catano) e inflige ao Benfica a 100.ª derrota nos confrontos entre eles desde sempre, todas as competições nacionais incluídas. É um número incrível, 100 (o Benfica está bem atrás, 88). Para Sérgio Conceição, trata-se da terceira vitória na Luz para a 1.ª divisão e é todo um recorde, à frente de Jaime Pacheco, Manuel José e Artur Jorge.

Com arbitragem de Luís Godinho, eis os actores principais, secundários e extras do clássico na Luz.

BENFICA Vlachodimos; Gilberto, Otamendi (cap), Vertonghen e Grimaldo; Lázaro (João Mário 73), Weigl, Taarabt e Gil Dias (Seferovic 60); Darwin e Gonçalo Ramos (Yaremchuk 72)

Treinador Nélson Veríssimo (português)

FC PORTO Diogo Costa; João Mário, Pepe (cap), Mbemba e Zaidu; Otávio, Grujic, Vitinha (Eustáquio 87’) e Pepê; Taremi (Toni Martínez 86’) e Evanilson (Galeno 64’)

Treinador Sérgio Conceição (português)

Marcador 0:1 Zaidu (90’+4)

(O autor escreve segundo a antiga ortografia.)

