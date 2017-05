Yuri Garcia tem 20 anos e sagrou-se campeão da Europa de capoeira em abril, na República Checa. É um apaixonado pela arte cujas origens estão no Brasil, onde em agosto vai defender as cores do Luxemburgo nos campeonatos mundiais.



Por Álvaro Cruz



Yuri Garcia nasceu no Brasil, mas iniciou-se na capoeira aos 13 anos no Luxemburgo, quando cá chegou com os pais depois de uma breve passagem pela Bélgica. Aos 20 anos, o destacado membro da Academia Abadá Capoeira, sediada na capital do Grão-Ducado, alcançou recentemente o título europeu nos campeonatos que se realizaram em abril, na República Checa.

Um título europeu que teve “um significado especial” para o jovem capoeirista. “Apesar de no ano passado ter vencido em Portugal (Guimarães) a competição na categoria de corda verde, este ano a competição foi mais disputada e contou com excelentes executantes de vários países. Daí a minha enorme alegria e satisfação por ter vencido frente a adversários bastante categorizados”, explica.

Apesar de o tio ser atualmente professor de capoeira na Alemanha e ter vários membros da família como praticantes, Yuri nunca se tinha sentido verdadeiramente atraído pela arte de origem brasileira. Foi no Liceu Técnico do Centro (LTC), na capital, que começou a interessar-se pela expressão cultural afro-brasileira que mistura luta, dança, cultura popular e música, através de um projeto liderado pelo mestre Pélézinho, responsável da Academia Abadá Capoeira no Grão-Ducado, o maior grupo mundial de capoeiristas.

“Foi durante as pausas no liceu que decidi praticar capoeira e gostei bastante. Depois, passei a integrar a Academia Abadá Capoeira e nunca mais saí. A capoeira tem-se revelado uma autêntica escola de vida. Tenho aprendido muito durante estes últimos anos”, sublinha.



Yuri Garcia num dos treinos da Academia Abada Capoeira

Foto: Ralph Hermes

Yuri Garcia tem participado em várias competições nacionais e internacionais, entre as quais se destacam a conquista de três títulos ’Benelux’, o primeiro em 2013, mas o jovem capoeirista mostra-se ambicioso e não quer ficar por aqui: “Ter conquistado o último título europeu na categoria de corda azul/verde acabou por me trazer maiores responsabilidades. Tenho sido muito acarinhado pelos colegas e responsáveis da academia, em especial pelo mestre Pélézinho que tem reconhecido as minhas qualidades e tem-me ajudado imenso na minha evolução”, precisa.

“Neste momento, estou a preparar-me para competir nos campeonatos mundiais que se vão disputar no Brasil, no próximo mês de agosto. Esta minha primeira participação no maior evento de capoeira no país onde nasci está a mexer muito comigo. Estou a treinar bastante e a preparar-me da melhor forma possível para estar à altura do evento e terminar, se possível, no pódio. Os títulos que consegui dão-me alguma confiança, mas sei que tenho que melhorar em alguns dos elementos que compõem a capoeira”.

Além de membro do Abadá Capoeira, Yuri também é professor dos alunos mais jovens, uma missão que cumpre “com grande prazer e satisfação”.

“Tenho trabalhado com crianças na academia e até agora posso garantir que tem sido uma experiência muito enriquecedora. Poder estar no papel de aluno e também no de treinador tem sido muito interessante, sobretudo pedagogicamente. Acredito que vou ficar para sempre ligado à capoeira”, concluiu.

“Yuri Garcia tem um futuro risonho pela frente”

Mestre Pélézinho, responsável máximo da Academia Abadá Capoeira no Luxemburgo, tem acompanhado de perto a evolução de Yuri Garcia e acredita que o jovem brasileiro “tem grande qualidade e um futuro risonho pela frente”.

O experiente mestre lembra que Yuri “aderiu inicialmente a um programa que lancei no LTC e pouco tempo depois já estava na academia a treinar connosco”. “A partir daí, tem tido uma evolução notável. Conquistou vários títulos, entre os quais os dois últimos europeus, o que demonstra toda a sua grande qualidade”, diz o mestre.

Sobre o mundial do Brasil, em agosto, Pélézinho acredita que Yuri Garcia “poderá ter um bom desempenho na sua categoria e chegar pelo menos ao pódio”, destacando que para isso “tem colocado sempre grande empenho e humildade nos treinos”.

Com cerca de 150 membros ativos de várias nacionalidades e faixas etárias, o Abadá Capoeira tem divulgado a capoeira no Luxemburgo, onde cerca de 400 pessoas praticam a arte brasileira em vários projetos, entre os quais se destaca um adaptado para pessoas com trissomia 21 e outras deficiências físicas.

