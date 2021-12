O ponta de lança, que na quarta-feira assinou um dos golos na vitória sobre o Dinamo Kiev, não integra a lista de 21 atletas, ficando por saber as razões da ausência.

I Liga

Yaremchuk fora dos convocados do Benfica para visita a Famalicão

Lusa O ponta de lança, que na quarta-feira assinou um dos golos na vitória sobre o Dinamo Kiev, não integra a lista de 21 atletas, ficando por saber as razões da ausência.

O avançado internacional ucraniano Roman Yaremchuk ficou fora dos convocados do Benfica, que hoje joga no reduto do Famalicão, em jogo da 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O ponta de lança, que na quarta-feira assinou um dos golos na vitória sobre o Dinamo Kiev (2-0), que permitiu aos ‘encarnados’ apurarem-se para os oitavos de final da Liga dos Campeões, não integra a lista de 21 atletas, ficando por saber as razões da ausência, uma vez que o clube da Luz não divulgou qualquer informação ou sequer disponibilizou o boletim clínico.

Ferro, Lázaro e Meité foram os outros atletas que saíram das opções de Jorge Jesus, que promoveu o regresso de Gil Dias e a entrada do central Tomás Araújo, que tem atuado pelo equipa B das ‘águias’.

A partida entre Benfica, terceiro classificado da I Liga, com 31 pontos, e Famalicão, 14.º com 10, tem início marcado para as 18:00, no Estádio Municipal de Famalicão, e será dirigida pelo árbitro Hugo Miguel, da Associação de Futebol de Lisboa.

Lista de 21 convocados:

- Guarda-redes: Helton Leite e Odysseas.

- Defesas: Tomás Araújo, Gil Dias, Morato, André Almeida, Diogo Gonçalves, Gilberto, Vertonghen, Otamendi e Grimaldo.

- Médios: Paulo Bernardo, Pizzi, João Mário, Julian Weigl, Adel Taarabt, Everton e Rafa.

- Avançados: Gonçalo Ramos, Seferovic e Darwin.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.