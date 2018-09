O lusodescendente Yannick Correia conquistou sexta-feira, na Alemanha, um novo título de campeão mundial de matraquilhos em singulares, na mesa de jogo alemã, numa prova que contou com várias centenas de participantes.

Yannick Correia vence Mundial de matraquilhos

O jogador lusodescendente, que já conta com vários títulos mundiais e europeus em pares e singulares considerou este título “um dos mais difíceis” da sua carreira. “Esta vitória enche-me de satisfação porque todos os jogos foram bastante disputados, frente a adversários de grande qualidade e em condições adversas. Comecei a competição às 16h e terminei a final já depois das 23h bastante cansado, o que nunca tinha acontecido jogar tantas horas consecutivas”, precisa Yannick Correia que vai agora iniciar a defesa do título nacional por clubes no campeonato luxemburguês e em novembro participar na Liga dos Campeões com os Lusitanos, clube de Esch-sur-Alzette.

