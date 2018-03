A equipa de matraquilhos dos Lusitanos de Esch-sur-Alzette sagrou-se campeã da primeira divisão luxemburguesa da modalidade após a vitória por 10-4 no reduto da congénere dos Old boys Merl.

Yannick Correia e os Lusitanos campeões de matraquilhos

O triunfo, conseguido durante o fim-de-semana no reduto da equipa da capital, garantiu mais um título à conhecida formação da metrópole do ferro. Yannick Correia, jogador lusodescendente e uma das principais referências da modalidade no país, disse ao Contacto que esta vitória “era um dos grandes objetivos da época”.

O jogador lusodescendente, que já conta com vários títulos nacionais e internacionais, assegura que tem ainda muito para ganhar: “Este título foi importante para mim e para os meus colegas, porque era fundamental voltar a recuperar o campeonato que perdemos no ano passado”.

Além da vitória no campeonato, as possibilidades de o popular clube de Esch-sur-Alzette fazer a ’dobradinha’ são elevadas, pois encontra-se nas meias-finais da Taça do Luxemburgo da modalidade, competição que Yannick diz não querer deixar escapar.

“Vencer o campeonato é muito importante, mas a taça tem sempre um sabor especial, já que é uma prova a eliminar”, explica o jogador que, na próxima semana, parte para os Estados Unidos para representar, em Las Vegas, a seleção europeia no torneio continental individual de ’Masters’.

“É sempre um orgulho ser chamado para participar nas melhores competições internacionais de matraquilhos. Além disso, sou o único jogador que atua no Luxemburgo e vai representar a seleção europeia em Las Vegas, o que me enche de orgulho”, precisa.

Ao título de campeão do Mundo, em individuais, conquistado em 2009, em Nancy (França), Yannick Correia juntou também o Mundial por equipas, em representação do Luxemburgo, em 2015, prova disputada no Grão-Ducado, na qual venceu os Estados Unidos na final.



Á. Cruz

