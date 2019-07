O defesa lusodescendente do Progrès sabe que o ’novo’ Glasgow Rangers de Steven Gerrard é mais forte do que há dois anos, mas garante que a formação luxemburguesa quer voltar a pregar uma partida aos escoceses na Liga Europa.

Yann Matias, jogador do Niederkorn: “Não vamos à Escócia para fazer turismo"

Voltar a defrontar o Glasgow Rangers, uma equipa com tradição nas competições europeias, é sempre especial para jogadores que militam em campeonatos amadores, como é o caso do luxemburguês. Acredita que o Niederkorn pode eliminar os escoceses e voltar a fazer história como há dois anos?

Acredito, claro que sim. Entre jogadores, staff, dirigentes e alguns sócios, já conversamos várias vezes sobre a próxima eliminatória e sabemos que em futebol tudo é possível. Quantos acreditavam, há dois anos, que poderíamos afastar o Rangers? Sabemos que não vai ser fácil. Muito provavelmente bastante mais difícil, mas queremos dar tudo para tentar passar à eliminatória seguinte. Não vamos à Escócia para fazer turismo.

Como é que a equipa está a encarar esta eliminatória contra o Glasgow?

Com muito entusiasmo, como é óbvio. Mas, ao mesmo tempo, com alguma ansiedade também. Não é todos os dias que disputamos jogos desta importância frente a adversários deste calibre. Todos se motivam mutuamente no seio da equipa. Se há jogos que marcam a vida de um jogador, este é sem dúvida um deles e todos o querem jogar.

Como estão a preparar o jogo da primeira mão, no terreno do adversário. Têm uma estratégia precisa?

De forma rigorosa e profissional, como se exige a este nível. Nota-se pela intensidade nos treinos e na aplicação que todo o grupo denota em campo. Temos visto alguns vídeos sobre os movimentos da equipa adversária, observámos as características do modelo de jogo deles e também os pontos fortes e algumas debilidades. Tentamos compreender como executam as transições, os automatismos e como desenvolvem o seu jogo nos diversos momentos.



Esta época o Glasgow Rangers está mais forte que nas anteriores. Os bons resultados que têm obtido nos jogos de preparação [num dos quais goleou o Marselha de André Villas Boas por 4-0] atestam a força e a qualidade da equipa. Não teme poder vir a ser goleado também?

Não, mas pode acontecer. Sabemos que esta equipa é mais forte do que há duas épocas, mas não nos vamos focar apenas nisso. Possui muitos jogadores novos, todos eles de qualidade e um novo treinador. Mas, por vezes, as coisas não correm como sempre desejamos, a eles e a nós também. Não estamos livres de sofrer mais golos do que é habitual, mas também de alcançar um resultado surpreendente. Quem é que acreditava que venceríamos por 2-0 na Irlanda? O futebol é fertil em surpresas... A nossa preocupação é entrarmos em campo confiantes nas nossas capacidades e colocarmos em prática a estratégia delineada pelo nosso staff para este jogo. Acima de tudo temos que ser pragmáticos e realistas.

Steven Gerrard, referência do futebol inglês e particularmente do Liverpool, onde durante mais de uma década foi o emblemático capitão, é o novo treinador do Rangers. O que se sente quando do outro lado estão figuras públicas do futebol mundial?

É um misto de emoções. Sinto muito respeito e admiração por tudo o que ele fez e ganhou no futebol, mas também uma vontade enorme de dar tudo num jogo especial que envolve a grande responsabilidade de termos que dignificar o nosso clube, a cidade e naturalmente o futebol luxemburguês.

Jogar no famoso estádio de Ibrox Park, perante milhares de espetadores, num ambiente escaldante, marca qualquer jogador. Como se sentiu há dois anos, na primeira vez que lá jogou?

Foi mágico. É um marco inesquecível na minha carreira e na vida também. Quando entrámos para o aquecimento, o estádio estava quase vazio. Mas depois, quando regressámos aos balneários e voltámos a sair para o jogo, estavam perto de 50.000 pessoas nas bancadas. Um ambiente extraordinário, daqueles que só estamos habituados a ver na televisão nos jogos grandes das competições europeias. Fiquei todo arrepiado. Eu e muitos colegas. O futebol tem destas coisas maravilhosas que marcam as pessoas para sempre...

Após eliminarem os galeses do Cardiff e dos irlandeses do Cork City, que análise faz ao percurso do Niederkorn nesta Liga Europa?

Tem sido positivo, sem dúvida. Primeiro, contra os galeses, apesar de o futebol praticado não ter sido brilhante, fomos mais fortes e asseguramos a passagam à eliminatória seguinte como nos competia. Depois, frente ao Cork City, um adversário mais complicado, fizemos um excelente resultado fora e, apesar de termos perdido em casa, acabámos por chegar à terceira ronda da prova, um dos objetivos que tínhamos traçado inicialmente para a campanha nesta Liga Europa.

Pode dizer-se que se forem eliminados já cumpriram a vossa obrigação nas competições europeias?

Embora não veja as coisas dessa forma, podemos dizer que se formos eliminados, a lógica do futebol acabará por ser respeitada. Mas prefiro ser ambicioso e pensar que apesar das dificuldades, vamos tentar chegar o mais longe possível. Quando os eliminámos, há dois anos, foi um momento trágico para eles porque nos subestimaram. Agora, vamos ver. Temos que acreditar e mostrar a convicção de que é possível eliminá-los.



Com é que as pessoas no clube, de uma forma geral, estão a viver este momento?

Com grande entusiasmo. Do presidente ao mais humilde empregado. Este tipo de jogos suscitam, sempre, muitas emoções. Os adversários, as viagens, os estágios, o contacto com equipas de culturas diferentes, enfim, tudo assume uma importância diferente. A visibilidade é substancialmente maior quando jogas nas competições da UEFA. Há dois anos fomos a grande sensação em quase toda a imprensa europeia. É natural que as pessoas estejam a viver estes momentos com grande intensidade, porque são únicos. E depois, quem sabe, se afastarmos o Rangers, vamos defrontar os dinamarqueses do Midtjylland. Ia ser outra festa...

Até que ponto esta sequência de bons resultados na Liga Europa poderá influenciar o comportamento da equipa no campeonato luxemburguês?

Espero que nos sirva de ’embalagem’ para as competições internas. É sempre bom aproveitar as coisas positivas porque o campeonato está aí à porta. Como vamos receber a Jeunesse d’Esch no primeiro jogo, é preferível entramos com o pé direito e continuarmos a ganhar.

Acredita que este ano a equipa poderá de novo intrometer-se na luta pelo título como há dois anos?

É esse o grande desejo de todos nós. Na última época também, mas as coisas acabaram por não correr tão bem. De qualquer forma, o Niederkorn entra em qualquer prova sempre para ganhar. Estamos todos imbuídos do mesmo espírito. Acredito que esta época poderemos conquistar alguns títulos.

Pessoalmente, em que posição prefere jogar na defesa. A lateral direito ou a central? Porquê?

O que eu gosto mesmo é de jogar, seja a lateral ou a central. Prefiro a posição de lateral porque posso participar com mais assiduidade nas fases ofensivas da equipa e subir no terreno, mas a defesa central também me sinto muito bem. Um jogador deve mostra-se disponível e apto para jogar onde o treinador mais necessita dele porque os interesses da equipa estão acima dos nossos.

Últimamente tem andado afastado da seleção principal luxemburguesa. Acha o selecionador [Luc Holtz] esqueceu-se de si?

Não sei, mas com as prestações nos meus últimos jogos espero que ele me possa voltar a chamar. Representar o Grão-Ducado é sempre um momento especial e um orgulho muito grande para qualquer jogador e eu não sou exceção. Como os jogos de apuramento para o Europeu contra a seleção de Portugal já não estão muito distantes, talvez possa ter a sorte de ser convocado.

Ambiciona tornar-se jogador profissional?

Sim. Tenho 22 anos e muitos ainda pela frente. É claro que quanto mais cedo chegar a um clube profissional melhor, mas acredito que a minha hora vai chegar. As duas últimas épocas foram fundamentais para o meu crescimento como jogador em todos os aspetos. Fui muito bem recebido em Niederkorn. Sinto-me muito bem no clube que é como uma família, mas ambiciono chegar a uma Liga profissional e mais competitiva.

Uma previsão dos resultados desta eliminatória?

Estou bastante otimista. Vamos ganhar 2-1 lá e 2-0 cá.

