Wolverhampton e Manchester United anulam-se e têm de desempatar na Taça inglesa

O Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, e o Manchester United empataram hoje 0-0 em jogo da terceira eliminatória da Taça de Inglaterra em futebol, resultado que obriga a novo jogo para desempate.

Com Ruben Vinagre, Ruben Neves e Pedro Neto titulares, João Moutinho a entrar aos 71 minutos e Rui Patrício no banco, o Wolwerhampton voltou a mostrar valor, contudo não conseguiu resolver frente aos ‘red devils’, que contaram com Diogo Dalot a partir dos 82 minutos.

O Wolverhampton dispôs das melhores situações, incluindo um remate à trave do ex-benfiquista Jiménez, aos 81, em ângulo praticamente impossível.

Manchester City ganha

Com Bernardo Silva e João Cancelo titulares, o Manchester City afastou o modesto Port Vale, do quarto escalão, com 4-1 que o coloca nos 16 avos de final.

Os forasteiros fizeram a festa quando chegaram a estar empatados 1-1, após contra-ataque, aos 35 minutos, concluído pela cabeça do veterano Tom Pope, num lance de grande qualidade.

Domingos Quina foi titular no Watford que esteve a vencer o Tranmere Rovers por 3-0, contudo, após a saída do português, aos 61 minutos, o conjunto do terceiro escalão igualaria 3-3 e obriga assim a um segundo jogo, agora no seu reduto.

Leicester e Southampton vencem



Com Cedric Soares a entrar aos 75 minutos, o Southampton afastou o Huddersfield com um 2-0, enquanto o Norwich foi ganhar por 4-2 ao terreno do Preston North End, da segunda divisão.

O Fulham, de Ivan Cavaleiro, impôs-se ao primodivisionário Aston Villa com 2-1 e o Burnley confirmou o favoritismo ante o Peterborough United, da terceira divisão, com 4-2.

Segundo classificado no campeonato, o Leicester venceu o Wigan, do ‘championship’, por 2-0, enquanto o Bournemouth também confirmou o favoritismo frente ao também secundário Luton Town, por 4-0.

Surpresa com o afastamento do Brighton no seu reduto ante o Sheffield Wednesday, do ‘championship’, que venceu por 1-0 com golo solitário de Adam Reach aos 65.

No domingo, destaque para o dérbi Liverpool-Everton.

