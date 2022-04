Decisão permite que o tenista Novak Djokovic, atual número um do mundo, possa participar.

Wimbledon vai permitir participação de jogadores não vacinados contra a covid-19

O anúncio foi feito por Sally Bolton, CEO do All England Lawns Tennis Club, em conferência de imprensa na terça-feira. "Como será do vosso conhecimento, o requisito estabelecido pelo governo para entrar no Reino Unido não inclui a vacinação obrigatória", disse Bolton. "Por conseguinte, embora, evidentemente, seja encorajado, não será uma condição de entrada para competir em Wimbledon". O terceiro Grand Slam da temporada de ténis vai realizar-se de 27 de junho a 10 de julho.

Bolton acrescentou que não há planos para a implementação de quaisquer restrições covid-19 e uma multidão "é bem-vinda de volta" para assistir ao torneio mais conhecido do ténis mundial.

No entanto, os organizadores continuam a colaborar com as autoridades sanitárias locais para monitorizar a situação no que diz respeito ao vírus, a fim de determinar se é apropriado que medidas de saúde e segurança sejam implementadas.

Bolton disse que os organizadores estão "entusiasmados por acolher de volta a toda a família do ténis a Wimbledon este ano".



A decisão sobre a não obrigatoriedade da vacina contra a covid-19 abre a porta ao sérvio Novak Djokovic, atual número um do mundo que já falhou várias provas esta época, incluindo o Open da Austrália, para jogar no torneio e defender o título de campeão, depois de se ter manifestado publicamente contra a vacinação.

"Os princípios da tomada de decisão sobre o meu corpo são mais importantes do que qualquer título ou qualquer outra coisa", disse Djokovic, em fevereiro, numa entrevista da BBC.

