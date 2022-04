O Wimbledon, em Inglaterra, poderá tornar-se em julho o primeiro torneio de ténis a recusar a participação de jogadores russos e bielorrussos devido à guerra na Ucrânia.

Wimbledon poderá proibir participação de jogadores russos e bielorussos

AFP O Wimbledon, em Inglaterra, poderá tornar-se em julho o primeiro torneio de ténis a recusar a participação de jogadores russos e bielorrussos devido à guerra na Ucrânia.

O número 2 do ranking mundial da ATP Daniil Medvedev, Andrey Rublev (8) e também as jogadoras Aryna Sabalenka (4 no ranking mundial feminino WTA), Anastasia Pavlyuchenkova (15) e Viktoria Azarenka (18) estão entre os e as tenistas que, segundo a imprensa britânica, provavelmente não participarão no Grand Slam de Wimbledon em consequência das sanções contra a Rússia.



Mesmo antes de um anúncio oficial da organização do torneio inglês, Moscovo considerou a decisão "inaceitável". "Mais uma vez estão a fazer dos desportistas reféns de preconceitos políticos, intrigas políticas (...) Isto é inaceitável", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

Seguindo as recomendações do Comité Olímpico Internacional (COI), os atletas russos e bielorrussos foram banidos de numerosas competições: os Paraolímpicos de Pequim, o Mundial 2022, o Campeonato Mundial de Natação, entre outros.

Três dias depois, Kiev acorda com Moscovo corredor humanitário em Mariupol Kiev acordou com Moscovo a criação de um corredor humanitário para retirar a partir desta quarta-feira civis de Mariupol, o que acontece pela primeira vez desde sábado, indicou o Governo ucraniano.

No ténis, a Rússia e a Bielorrússia foram excluídas das competições de equipas (Taça Davis e Taça Billie Jean King), mas os jogadores masculinos e femininos destes dois países estão atualmente autorizados a jogar em torneios ATP e WTA a título individual e sob uma bandeira neutra.

Contudo, os quatro torneios do Grand Slam - Australian Open, French Open, Wimbledon e US Open - são independentes dos circuitos de homens e mulheres.

"Nada de guerra, por favor"

Segundo o diário britânico The Times, após quase dois meses de conversações, espera-se que os organizadores de Wimbledon proíbam a participação de jogadores russos e bielorrussos em vez de concordarem com uma solução de compromisso proposta pelo governo britânico.

As negociações destinavam-se a conseguir que estes jogadores assinassem uma declaração em como não fariam comentários favoráveis ao presidente russo Vladimir Putin.

FIFA e UEFA suspendem equipas russas de todas as competições A decisão foi tomada em conjunto pela UEFA e pela FIFA devido à ofensiva militar do país na Ucrânia.

Mas os organizadores de Wimbledon acreditam que a assinatura de tais declarações poderia ter um impacto negativo nas famílias dos jogadores.

De facto, os atletas envolvidos têm estado calados na sua condenação do conflito, embora o russo Andrey Rublev tenha escrito "nada de guerra, por favor" numa câmara de televisão, numa competição no Dubai logo após a invasão. "Quero paz em todo o Mundo", disse Medvedev.

A jogadora Azarenka, da Bielorrússia, antiga campeã mundial e duas vezes vencedora do Australian Open, foi mais explícita. "É desolador ver quantas pessoas inocentes foram afetadas e continuam a ser afetadas por esta violência", disse a jovem de 32 anos em março.

"Sempre vi ucranianos e bielorrussos como amigos e apoiantes uns dos outros. É difícil testemunhar a separação violenta que está a ter lugar agora", salientou Azarenka.

É provável que a proibição de Wimbledon se aplique a todos os eventos britânicos de campos em relva este verão. A Associação de Ténis de Relva (LTA), que supervisiona os principais torneios de preparação para o Wimbledon, disse na semana passada que iria seguir o exemplo de Wimbledon.

"Pensamos que, de um ponto de vista de implementação pública e prática, é necessário haver um alinhamento para que seja realmente claro e compreendido. Isso é de importância vital", disse Scott Lloyd, o diretor-executivo do LTA.

