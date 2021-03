A 17a jornada da Liga BGL disputa-se este fim de semana com o F91 Dudelange à espera de um deslize da Fola no campo do Strassen.

Wiltz-Hostert anulado e Fola com jogo difícil em Strassen

Sandro CABETE DOS SANTOS

A 17a jornada da Liga BGL disputa-se este fim de semana com o F91 Dudelange à espera de um deslize da Fola no campo do Strassen e sem o jogo Wiltz – Hostert, anulado por causa de casos de Covid-19, informou a FLF.

A jornada inicia-se este sábado às 16h00 com a Jeunesse de Esch, recordista de títulos, a receber o Victoria Rosport. O F91 Dudelange, segundo do campeonato, defronta às 17h00 o Progrès Niederkorn. Mais tarde, às 19h00, é a vez do FC Rodange de entrar em campo frente à Etzella Ettelbrück. O terceiro jogo agendado para sábado opõe o Racing Luxemburgo a um dos favoritos para a vitória final, o Swift Hesperange, terceiro classificado.

Os restantes 3 jogos disputam-se no domingo às 16h00. O líder, Fola Esch, vem de cinco vitórias consecutivas e é o grande favorito na visita ao Una Strassen que perdeu os últimos dois encontros. O Differdange recebe o US Mondorf e o lanterna vermelha, o RM Hamm Benfica, joga mais uma final contra a despromoção frente a um adversário direto, o Union Titus Pétange, que só tem dois pontos de vantagem na classificação.

A Fola Esch lidera a Liga BGL com 39 pontos, mais três que o F91 Dudelange e mais cinco que o Swift Hesperange.



