Wiltz assegura permanência na Liga BGL

All Star 2016 Época de futsal terminou em festa

A época de futsal no Luxemburgo terminou oficialmente no sábado com dois jogos. Um entre os melhores jogadores do campeonato e outro de caracter solidário entre o staff técnico do FC Wiltz e a equipa do Special Olympics Luxembourg. Uma festa bonita onde todos se divertiram e conviveram num pavilhão repleto de público.