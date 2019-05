Dezassete equipas participam este ano na Volta ao Luxemburgo em Bicicleta (Skoda Tour), que se realiza entre 5 e 9 de junho.

W52-FC Porto no Skoda Tour 2019

Manuela PEREIRA Dezassete equipas participam este ano na Volta ao Luxemburgo em Bicicleta (Skoda Tour), que se realiza entre 5 e 9 de junho.

Das formações em prova, destaque para a portuguesa W52-FC Porto e para as luxemburguesas Leopard Pro Cycling, Team Differdange-Losch e Team Lëtzebuerg. A formação do Porto marca assim o regresso de atletas portugueses ao Skoda Tour, depois da participação de Fábio Silvestre, em 2016.

O último luxemburguês a vencer do Skoda Tour foi Frank Schleck, em 2009. O irmão mais novo de Frank, Andy Schleck é o presidente da organização do Skoda Tour. O atleta foi o vencedor da Volta à França em 2010 e abandonou a alta competição em 2014.

Em declarações à Rádio Latina, Andy Schleck demonstrou entusiasmo pela participação da formação portista na prova luxemburguesa pelo facto de haver uma grande comunidade lusa no país. Mas considerou que "o ciclismo é um desporto que ainda não é muito desenvolvido em Portugal".

O Skoda Tour 2019 arranca, como habitualmente, com o prólogo na cidade do Luxemburgo no dia 5 de junho. No total, dezassete equipas vão estar em competição. Além do prólogo de 2,1 quilómetros, a prova disputa-se em quatro etapas. Com 191 quilómetros e 300 metros, a primeira etapa é a mais longa, entre a cidade do Luxemburgo e Hesperange.

A 79ª edição do evento realiza-se entre os dias 5 e 9 de junho para decidir quem será o sucessor do italiano Andrea Pasqualon. O evento vai ter transmissão televisiva na RTL e também nos canais Eurosport e Sporza. Uma iniciativa que os organizadores esperam trazer mais visibilidade e notoriedade à prova.

Calendário do Skoda Tour 2019

05/06/2019: Prólogo (2,1 km)

06/06/2019: Luxembourg - Hautcharage (191,3 km)

07/06/2019: Steinfort - Rosport (168,6 km)

08/06/2019: Mondorf-les-Bains – Diekirch (178,7 km)

09/06/2019: Mersch – Luxembourg (176 km)