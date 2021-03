As duas seleções defrontam-se esta terça-feira no Grão-Ducado no encontro do grupo A de qualificação para o Mundial 2022.

Votação. Luxemburgo vs Portugal, quem ganha?

O encontro desta noite entre as duas seleções não será no novo estádio de futebol do Grão-Ducado como inicialmente previsto, devido aos atrasos nas obras do complexo desportivo. A partida está agendada para a partir das 20:45, na capital luxemburguesa, e será dirigida pelo russo Sergei Ivanov.

O Luxemburgo bateu Portugal em 1961, na qualificação para o Mundial de 1962, no Chile, competição que viria a ser ganhar pelo Brasil de Pelé.



